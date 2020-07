Filiberto Degani, morto primo manager di Vasco Rossi/ Sconfitto dal coronavirus

Modena in lutto: è morto Filiberto Degani, titolare dello Snoopy e primo manager di Vasco Rossi. Secondo quanto riporta La Gazzetta di Modena, l’uomo è stato sconfitto dal coronavirus pochi giorni prima di compiere 80 anni. Era ricoverato da qualche tempo a Vezzano sul Crostolo, in provincia di Reggio Emilia. Una tragedia che ha colpito il mondo della musica e del divertimento modenese, basti pensare che lo scorso gennaio il suo storico locale aveva festeggiato i 50 anni di attività. Inaugurato nel 1969, lo Snoopy ha visto esordire una leggenda vivente della musica nostrana come Vasco Rossi, tra i primi ad esprimere cordoglio per la scomparsa di Degani. Fu proprio lui a scoprire qualità mai viste prime nel Blasco, dj venuto dalla montagna che amava andare controcorrente.

FILIBERTO DEGANI É MORTO, L’OMAGGIO DI VASCO ROSSI

In molti lo ricordano per il fortunato sodalizio con Vasco, ma è impossibile dimenticare il suo Snoopy. Centinaia e centinaia di persone ogni anno compiono veri e propri pellegrinaggi per provare l’emozione di passare una serata nel celebre locale, che ha conosciuto il boom tra gli anni Settanta e gli anni Ottanta. Tantissimi i messaggi di cordoglio sui social network per ricordare Filiberto Degani, uno dei più sentiti è certamente quello di Vasco Rossi, che deve molto – se non tutto – alla lungimiranza della leggenda del divertimento modenese, qui di seguito il suo post su Instagram





