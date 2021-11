FILIERE/ Confagricoltura e Federalimentare chiedono un piano di investimenti

Diminuzione delle emissioni di gas a effetto serra. Promozione dell’efficienza energetica e di tecnologie innovative a basse emissioni di CO2. E la lista potrebbe continuare. La riduzione dell’impatto ambientale pone tutti gli attori della filiera agroalimentare di fronte a sfide cui non è semplice rispondere. Obiettivi ambiziosi la cui realizzazione non può prescindere dal sostegno delle autorità europee e nazionali, chiamate a disegnare misure agevolative in grado di supportare realmente gli investimenti necessari.

CONSUMI/ Il cibo è il terzo pensiero quotidiano, dopo quello sul partner e sul lavoro

Parte da qui l’appello lanciato durante l’evento organizzato da Federalimentare, Confagricoltura ed Enea nella cornice di Ecomondo, la fiera di riferimento in Europa dedicata alla transizione ecologica e ai nuovi modelli di economia circolare e rigenerativa.

“L’industria alimentare italiana ha fatto moltissimo negli ultimi anni sulla via della sostenibilità in relazione alle caratteristiche nutrizionali e sul versante ambientale – dice Ivano Vacondio, presidente di Federalimentare -. Abbiamo riformulato oltre 4.000 prodotti, riporzionandone oltre 3.500, riducendone così quantità unitaria e densità energetica. Non solo: abbiamo diminuito del 30% in 20 anni i consumi di energia, dimezzato in 30 anni l’utilizzo di acqua, ridotto del 40% in 10 anni l’uso dei materiali da imballaggio e aumentato le pratiche di recupero e riciclo”. E l’elenco dei traguardi raggiunti non finisce qui. “Secondo i dati resi noti dalla Commissione europea – rileva il Presidente di Confagricoltura, Massimiliano Giansanti – negli ultimi anni sono stati ridotti il ricorso alla chimica nei processi di produzione e l’emissione di gas a effetto serra (meno 25% dal 1990), senza però tagliare le produzioni”.

Maria Carey, da McDonald's firma il menù di Natale/ “Un desiderio che diventa realtà”

Davanti a questa virtuosa pagella, però, le istituzioni non sembrano avere dato risposte adeguate alle filiera agroalimentare. “Siamo tra i protagonisti di questa transizione energetica – lamenta Vacondio -, eppure, a livello comunitario ci sentiamo spesso trattati più come destinatari delle misure che vengono prese che veri attori del cambiamento. Vorremmo dunque che i decisori politici, a livello comunitario, riconoscessero in qualche modo il percorso fatto dall’industria. Per il futuro, allora, auspichiamo che i maggiori sforzi richiesti all’industria nel suo complesso siano accompagnati da un piano straordinario di investimenti in ricerca, sviluppo e innovazione tecnologica, scongiurando provvedimenti punitivi come divieti e tassazioni ad hoc”.

ATTACCO AL MADE IN ITALY/ "Difendiamo latte e formaggi italiani con le nostre leggi"

Un punto, quest’ultimo, nevralgico per l’intero sistema. “Siamo consapevoli che dobbiamo accrescere il nostro contributo alla transizione ecologica – aggiunge Giansanti -, ma non servono i divieti. La strada da seguire è quella delle innovazioni e degli investimenti. La transizione ecologica dovrà essere sostenuta da soluzioni innovative sui diversi comparti, al fine di mantenere la competitività del settore e rispondere alle esigenze messe in evidenza dall’emergenza Covid: garantire l’approvvigionamento di prodotti agricoli, sempre più di qualità e a prezzi contenuti”.

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI



© RIPRODUZIONE RISERVATA