Filip, da Ciao Darwin a Avanti un altro! By night: “Adesso faccio il dj!“

Ad Avanti un altro! By night, nella puntata speciale in onda questa sera su Canale 5, hanno preso parte tanti volti divenuti famosi nelle precedenti edizioni di Ciao Darwin, e che questa sera si cimentano come concorrenti del popolare game show condotto da Paolo Bonolis. Tra questi troviamo anche Filip, uno dei concorrenti più iconici della storia di Ciao Darwin e che, dopo la sua partecipazione al programma qualche anno fa, ha conquistato il cuore del pubblico con la sua simpatia e diventando anche piuttosto popolare sui social.

Dopo che il concorrente si è seduto alla sua postazione, andando incontro a Paolo Bonolis, quest’ultimo esclama: “Mi ricordo bene di lei!“, memore della sua partecipazione a Ciao Darwin. A quel punto il conduttore gli domanda com’è cambiata la sua vita e se ci sono state delle svolte importanti, Filip racconta di essersi lanciato in una nuova avventura professionale nel mondo della musica: “Adesso faccio il dj, faccio ballare la gente. Sono producer e dj“.

Paolo Bonolis e la domanda sentimentale a Filip, lui: “Niente fidanzati!“

Paolo Bonolis rivolge poi a Filip una domanda afferente alla sfera sentimentale, chiedendogli se abbia trovato l’amore della sua vita, ma lui nega: “Niente fidanzati“. Il conduttore di Avanti un altro! By night lo fissa, forse poco convinto della risposta, ma il concorrente conferma di essere single: “No, ti leggo nella mente!“. Alla fine è proprio Filip a vincere la puntata e a concedersi l’opportunità di affrontare il gioco finale.

Prima, però, spazio ad un piccolo siparietto quando, al momento di avvicinarsi alla postazione centrale per il gioco finale a tu per tu con Paolo Bonolis, Filip esclama: “Mi sembro Ambra Angiolini!“. Il conduttore ironico controbatte, scatenando le risate e gli applausi del pubblico in studio: “Pensa avere questo per casa!“.

