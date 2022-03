Filip Djordjevic, chi è il marito di Jovana de l’Isola dei Famosi/ “Lui è la mia metà

Filip Djordjevic è il marito di Jovana, concorrente della nuova edizione de L’Isola dei Famosi che parte in prima serata lunedì 21 marzo con Ilary Blasi. C’è tanta attesa da parte dei fan che non vedono loro di conoscere le peripezie delle coppie e dei singoli naufraghi delle Honduras. Jovana sicuramente incanterà tutti con la sua straordinaria bellezza, la stessa che ha conquistato il cuore di suo marito Filip, ex attaccante del Lazio e del Chievo.

Entrambi di origini serbe, sono molto affiatati e genitori di due bambini. Sono convolati a nozze nel 2014 e il loro, è stato amore a prima vista. Filip e Jovana sono diventati famosi nello stesso periodo, quando lui giocava nella squadra del calcio del Chievo e lei cominciava a spiccare nel mondo della moda. Filip soprannominato presto il Cobra per le sue prodezze in campo, si è fatto strada nei club italiani, ma approdando anche alla Nazionale serba. Lei invece con il suo fisico perfetto e le labbra carnose, non ha faticato molto a conquistare le copertine delle più prestigiose riviste di moda. “Lui è la mia metà, il mio migliore amico e il mio massimo sostegno. Dal momento in cui l’ho incontrato la prima volta ho capito subito che sarebbe stato il padre di mio figlio.” Ha fatto sapere la modella in un’intervista.

Filip Djordjevic il marito di Jovana ha appeso gli scarpini al chiodo

Il marito di Jovana, Filip Djordjevic ha una lunga carriera in Italia, durata 7 anni: quattro nella squadra della Lazio e tre nel Chievo. Ha inoltre indossato anche le maglie di Stella Rossa, Rad Belgrado e Nantes. Jovana e Filip si sono conosciuti proprio quando lui militava a Nantes, grazie ad un amico comune. È stata questa persona infatti a presentarli e da allora non si sono più lasciati.

Insieme hanno vissuto per un lungo periodo a Roma. Il marito di Jovana, però, classe 1987 non gioca più a calcio dalla scorsa estate, dopo il fallimento della società clivense. Ha avuto comunque un ruolo di spicco grazie anche al suo fisico imponente. Queste sue caratteristiche fisiche, associate anche alla sua rilevante tecnica di base, gli hanno permesso di fare assist importanti ai compagni di squadra. Adesso seguirà con attenzione la moglie a L’Isola dei Famosi, facendo il tufo per lei.

