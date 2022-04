Filip Djordjevic, marito Jovana/ Ex calciatore “è carica a Isola dei Famosi”

Filip Djordjevic è il marito di Jovana Svonja, concorrente de L’Isola dei Famosi 2022. Jovana Djordjevic, questo il nome da sposata, è una bellissima modella di origini serbe conosciuta dal grande pubblico del gossip per essere la moglie dell’ex campione di calcio Filip Djordjevic. Un amore importante quello nato tra i due suggellato anche dalla nascita di due figli. Proprio la modella ha deciso di mettersi in gioco partecipando per la prima volta ad un reality show: “ho già fatto tutto quello che volevo realizzare nella mia vita e questa è l’unica cosa che mi mancava, voglio vedere quanto sono forte”. La modella partecipa come concorrente singolo: “sono felice di partire da sola e non ha paura della solitudine, anche se un po’ mi spaventa stare lontana dalla famiglia per tanto tempo, in particolare dai miei figli”.

Ma come è nato l’amore tra Jovana e Filip Djordjevic? L’incontro tra i due è avvenuto a Nantes dove il calciatore ha giocato per un periodo. I due si sono conosciuti grazie ad un amico in comune. Tra i due è scattata subito la scintilla; i due hanno vissuto a Roma, ma nel 2014 hanno deciso di sposarsi. Nel 2015 è nato il loro primo figlio Noel, mentre due anni dopo è arrivato Leon.

Filip Djordjevic: “Mia moglie Jovana a L’Isola dei Famosi”

Due figli e un matrimonio per Filip Djordjevic e Jovana. La modella non hai mai nascosto di essere pronta ad allargare la famiglia ancora e di desiderare un terzo figlio dall’uomo della sua vita. “Dal momento in cui l’ho incontrato la prima volta ho capito subito che sarebbe stato il padre di mio figlio” – ha detto la modella parlando del marito che ha incoraggiato la donna a volare in Honduras per mettersi in gioco sull’Isola.

“Jovana la vedo bene, era carica anche prima. Se dovesse uscire le dispiacerebbe ma la aspettiamo a braccia aperte” ha detto Filip parlando delle prime settimane di Jovana in Honduras.

