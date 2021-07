Filip Simaz al Grande Fratello Vip 2021/ Dopo Ciao Darwin, concorrente…

Filip Simaz sarà un concorrente del Grande Fratello Vip 2021? La nuova edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini partirà a settembre e tra i nuovi inquilini della casa di Cinecittà potrebbe esserci proprio Filip Simaz. Si tratta di un volto noto al pubblico per la sua precedente partecipazione a Ciao Darwin. I rumors si sono scatenati per una foto pubblicata da Filip sul suo profilo Instagram taggando sia Alfonso Signorini che la pagina del Grande Fratello. Quello del ballerino, dunque, sarà un annuncio? L’ufficialità, naturalmente, non c’è, ma quello di Filip potrebbe essere un indizio su una sua futura partecipazione al reality show. La foto e la didascalia del ballerino hanno scatenato l’entusiasmo dei suoi followers, sicuri che la presenza di Filip nella casa più spiata d’Italia farebbe divertire tutti.

Chi è Filip Simaz: da Ciao Darwin al Grande Fratello Vip

Filip Simaz ha catalizzato l’attenzione del pubblico di Ciao Darwin partecipando alla puntata dedicata alla sfida tra Gay Pride e Family Day. Ora, sarebbe pronto a sbarcare nella casa del Grande Fratello Vip, ma chi è Filip Simaz? Nato a Sofia il 24 maggio 1994, adottato a 4 anni dalla sua famiglia italiana, è un ballerino e ha partecipato anche a diversi videoclip di alcuni artisti italiani come Caparezza, Giusy Ferreri, Baby K, Annalisa, Mina&Celentano e Dj from Mars. Eccentrico, sicuro di sè e con una forte personalità, Filip avrebbe conquistato la fiducia di Alfonso Signorini. Dopo il post di Simaz che ha annunciato la sua presenza al Grande Fratello Vip, arriverà l’annuncio ufficiale da parte del reality show di canale 5?

