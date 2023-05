Filippa Lagerback e la malattia del marito Daniele Bossari/ “L’amore dà la forza!”

Filippa Lagerback svela le condizioni di salute di suo marito Daniele Bossari: “Adesso sta bene, è in follow up…”

Raccontarsi durante il difficile viaggio di una malattia non è mai semplice, soprattutto quando la patologia da affrontare è tra le più temibili dal punto di vista dell’iter di guarigione. Per i personaggi pubblici il peso, sotto certi aspetti, può essere ancora più pesante. L’interesse mediatico, la curiosità dei fan; aspetti che in un periodo così buio possono arrecare unicamente fastidio e malessere ulteriore. Altrettanto vero che in virtù della notorietà che investe i personaggi noti, parlare di determinate tematiche può essere oltremodo utile per infondere speranza e coraggio a chi vive lo stesso calvario.

Filippa Lagerback ha rotto gli indugi in una toccante intervista per il Corriere della Sera, raccontando il calvario di suo marito Daniele Bossari alle prese con un carcinoma alla base della lingua. “Come sta adesso? Bene grazie, è in fase di follow up ma, si sa, prima che un paziente oncologico senta pronunciare la frase ‘guarito definitivamente’ passano anni“. Parla così il volto fisso di Che tempo che fa dei miglioramenti di suo marito Daniele Bossari rispetto al tumore che lo ha colpito.

Nel prosieguo dell’intervista rilasciata per il Corriere della Sera, Filippa Lagerback usa parole importanti e significative nel raccontare la sua vicinanza al marito Daniele Bossari alle prese con un terribile carcinoma alla base della lingua. “Io non ho mai pensato alla possibilità di un domani senza Daniele. Sinceramente sono un’ottimista cronica e anche durante la fase più acuta della malattia, non ho mai pensato al peggio“. Dalle parole della donna si evince un grande forza, la stessa che probabilmente avrà trasferito a suo marito per supportare al meglio nel corso della battaglia con il tumore. “Ci siamo affidati alla scienza… Il cancro fa paura e anche io ho avuto momenti di grande dolore, ma li ho superati“.

Filippa Lagerback entra nel dettaglio del calvario vissuto al fianco del marito Daniele Bossari, raccontando l’approccio simbiotico per affrontare la battaglia contro il tumore. “Come siamo riusciti ad affrontare un periodo così difficile? Tenendoci per mano. Quando la tempesta incalza, si lotta meglio in due; perché l’amore dà la forza, che insieme all’ottimismo, sono parte della cura. In questo me la cavo abbastanza”. Toccanti le parole di Filippa Lagerback che, forte dell’esperienza di suo marito, ha avuto modo di attivarsi anche per il sociale e in supporto della ricerca nel ruolo di madrina alla cena benefica organizzata da Fondazione Umberto Veronesi a Stupinigi“.











