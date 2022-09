Filippa Lagerback, moglie di Daniele Bossari/ “Filippa ha vissuto come me un incubo”

Filippa Lagerback, carriera e vita privata

Filippa Lagerback è una conduttrice televisiva, una showgirl e un’ex modella svedese. Classe 1973, inizia a lavorare nel mondo dello spettacolo a partire dagli anni ’90 per poi diventare col tempo un volto noto di alcune trasmissioni televisive come: Strano ma vero, Controvento, Circo Massimo e Che tempo che fa. Filippa è nota al pubblico italiano anche per essere la moglie dei conduttore radiofonico Daniele Bossari. I due si sono sposati nel 2018 e indimenticabile fu la proposta di matrimonio, che era avvenuta all’interno della casa del Grande Fratello Vip, mentre Daniele era uno dei concorrenti. La coppia in ogni caso, che condivide una meravigliosa storia d’amore dal 2001, aveva coronato la relazione già nel 2017, con l’arrivo della primogenita Stella.

Nel corso degli anni, nonostante alcuni momenti di crisi, Filippa Lagerback e Daniele Bossari sono sempre stati molto innamorati, uniti e legati al valore della famiglia, tanto che da un lato nel 2021 hanno un po’ sofferto il distacco della figlia Stella, che era andata a convivere insieme al fidanzato, ma dall’altro lato sono stati molto felici per lei, che seppur giovanissima ha già una relazione solida e una carriera avviata.

Filippa Lagerback e la sofferenza per il tumore del marito Daniele Bossari

Filippa Lagerback e Daniele Bossari come dicevamo, sono una coppia felice ormai da molti anni, eppure per loro il 2022 è stato un anno pieno di sofferenza. La vita coglie di sorpresa nei momenti più impensabili e Filippa e Daniele questo lo sanno bene; il 10 marzo del 2022, il conduttore radiofonico ha scoperto di avere un tumore alla gola e questo lo ha spaventato e lo ha fatto soffrire molto, anche perché oltre al timore della morte, Daniele pensava anche all’impossibilità di non poter più fare il lavoro che ama, dato che nel suo campo l’utilizzo della voce e dell’udito sono indispensabili e la sua malattia li ha messi a rischio.

Bossari ha deciso di raccontare la sua malattia solo dopo averla affrontata e superata e durante un’intervista a radio Deejay, ha rilasciato anche delle dichiarazioni in merito alla moglie Filippa: “Devo ringraziare Filippa, Stella, i miei genitori. Filippa ha vissuto come me un incubo, però mi ha aiutato a rimanere vivo, ma letteralmente. Mi ha assistito 24 ore al giorno, tutti i giorni, dovendo poi portare avanti anche la sua di vita, trainando l’intera famiglia e dovendo anche fare finta di niente, perché io non mi sentivo di raccontare nulla e mi sono chiuso”.











