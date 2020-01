Filippa Lagerback e Stella Bossari/ Daniele: “Durante la depressione, mia moglie…”

Filippa Lagerback e Stella Bossari, moglie e figlia di Daniele, gli sono state accanto nel periodo difficile della depressione. La consorte del conduttore ha dichiarato: “È stato difficile stargli accanto, in tanti mi hanno chiesto come ho fatto. Io provo e ho provato tantissimo amore nei suoi confronti, tanta pazienza. Pensavo a un certo punto di essere la causa del suo malessere ed ero disposta a perderlo anche se innamorata, perché non potevo vedere una persona soffrire al mio fianco”. Bossari: “Filippa è stata molto paziente, mi ha sopportato e supportato… Sei anni di depressione sono tantissimi”. Poi un riferimento all’adorata primogenita: “Sotto un cielo stellato, il 24 luglio 2003, a Città di Castello nasce mia figlia Stella. Si chiama così per l’amore che io e Filippa proviamo nei confronti dell’universo. Un aneddoto: io e mia moglie in ospedale, dopo il parto, abbiamo unito i letti, creando un letto matrimoniale. Il medico quando ci ha scoperto si è arrabbiato…”. Ora Stella è cresciuta e papà Daniele comincia a pensare al giorno in cui se ne andrà di casa: “Abbiamo fatto molti viaggi insieme, stiamo cercando di goderci appieno questi momenti in cui possiamo ancora ‘tenerla al guinzaglio’. Sono orgoglioso di lei”. (aggiornamento di Alessandro Nidi)

DANIELE BOSSARI E FILIPPA LAGERBACK: TUTTO HA AVUTO INIZIO DA UNA… BIRRA”

Daniele Bossari, ospite a “Vieni da Me”, ha raccontato della sua folgorazione per la moglie Filippa Lagerback: “Nel 1993 c’era una campagna di una birra importante italiana e Filippa ne era la testimonial, la cui immagine era affissa su tutti i manifesti. Mi sono innamorato subito di lei e ho detto: ‘Sarà la donna della mia vita’”. Com’è iniziato il corteggiamento? “Attraverso le mie conduzioni dei programmi… Chiedevo ai miei autori di invitarla in studio, ma lei rifiutava”. È stato poi letto un fax in studio che Bossari aveva mandato anni fa alla sua dolce metà: “Ciao amore mio, sei come le note del vibrafono, del clarinetto, del sax, tocchi le corde del mio cuore. Sei elegante come un pianoforte a coda nero, con i tasti bianchi e neri. Non mi importa se non credi a ciò che dico, perché questo è ciò che provo”. Caterina Balivo ha poi mostrato un videomessaggio della consorte di Bossari, che ha rivelato: “Daniele è il re del barbecue e delle serate. Cucina per tutti, ma a casa non sa fare niente ai fornelli. Si nutre di conserve e tonno in scatola quando io sono via. Poi va nel panico se non ha la calza perfettamente abbinata al look”. Come l’ha conquistata? “Con le sue parole, il suo romanticismo, che traspariva dai fax e dai messaggi che ci scambiavamo. Un difetto? Può essere anche piuttosto permaloso”. (aggiornamento di Alessandro Nidi)

FILIPPA LAGERBACK E STELLA BOSSARI: GLI AMORI DI DANIELE

Filippa Lagerback e Stella Bossari sono i grandi amori di Daniele Bossari. La moglie e la figlia del conduttore, entrambe bellissime, sono al centro della vita di Bossari che si è raccontato, come non aveva fatto mai, nel suo libro, “La faccia nascosta della luce”. Filippa Lagerback, da anni in Italia, ha conquistato prima il cuore degli italiani e poi quello di quello che, dopo anni, è diventato suo marito, con la sua indiscutibile bellezza e con il suo sorriso semplice e sincero che ha eredita anche la figlia Stella, frutto di un grande amore che è stato coronato dal matrimonio celebrato nel 2018. Accanto a Bossari, filippa Lagerback è cresciuta come donna diventando prima mamma e poi moglie. A sua volta, Bossari, grazie all’amore della moglie e della figlia ha ritrovato quella luce che gli ha permesso di superare momenti molto difficili. “Ho cercato di ricordarmi delle esperienze belle della mia vita, di quelle che oggi chiamo schegge di luce, perché io avevo rotto tutto. Ho provato a rimettere insieme quelle più luminose: mia moglie Filippa, mia figlia Stella… E ho provato a ricordarmi anche delle piccole cose. E ho ricordato di avere trascorso dei momenti di vera felicità. Li ho ripresi e mi sono rimesso insieme…”, ha raccontato Bossati al settimanale Chi.

FILIPPA LAGERBACK E STELLA BOSSARI ICONE DI BELLEZZA

Bellissime e con un fisico mozzafiato, Filippa Lagerback e Stella Bossari sono diventate icone di bellezza come già accaduto ad altre tante star come Monica Bellucci e la figlia Deva Cassel, a Katie Holmes e Suri Cruise solo per citare qualche nome. Avendo ereditato da mamma Filippa tutta la sua bellezza, Stella è diventata una star dei social dove, solo su Instagram, vanta più di 126mila followers. E così mamma e figlia sono state scelte dal brand Korff per rappresentare una nuova linea di bellezza, MIA. Nella didascalia della foto con cui Filippa ha annunciato la novità, si legge: “Esce la nuova linea per le giovani donne #MIA di Korff che vede anche il debutto di Stella Bossari come testimonial…ed io ad accompagnarla”. Stella Bossari, dunque, sembra aver deciso di seguire le orme di mamma Filippa.





