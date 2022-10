Filippa Lagerback ha il covid, salta Che Tempo Che Fa/ “Daniele Bossari in albergo”

Filippa Lagerback non ha potuto presenziare alla prima puntata della nuova stagione di Che Tempo Che Fa, fermata dal covid. La nota conduttrice si è collegata in diretta su Rai Tre dalla propria abitazione, dopo che il padrone di casa, Fabio Fazio, ha spiegato: “Avete notato l’assenza di Filippa, mi collego con lei per salutarla”. Una breve premessa quindi il collegamento con la Lagerback, vestita con un maglione chiaro e apparsa comunque sorridente nonostante il virus. L’annunciatrice ha spiegato di essere dispiaciuta per non poter essere in studio alla prima di Che Tempo Che Fa 2022-2023: “Buonasera e buon ventesimo anniversario – le sue parole in diretta tv – vorrei essere lì con voi a festeggiare, ma ahimè il Covid ha bussato alla mia porta. Stavolta tocca a me. Il Covid non è di destra, non è di sinistra, è democratico. Mi ha preso in pieno. Dobbiamo stare attenti”.

Quindi Fabio Fazio ha replicato con una battuta: “Nonostante gli allentamenti delle misure di protezione, il Covid non li ha letti e continua a circolare per fatti suoi”, per poi aggiungere: “Noi abbiamo chiesto al pubblico di indossare la mascherina, è un gesto di cortesia verso tutti”, con i presenti che sono stati lasciati libera di indossare o meno il dispositivo di protezione individuale.

FILIPPA LAGERBACK HA IL COVID: “HO PRESO IL VIRUS SVEDESE…”

Quindi Fabio Fazio ha domandato a Filippa Lagerback come stesse: “Stai bene?”, e la 49enne originaria della Svezia ha spiegato di avere i classici sintomi del covid leggero, e che il marito, Daniele Bossari, è stato ‘cacciato di casa’, e si trova attualmente in albergo per evitare così di contagiarsi: “A me è arrivato nella valigia della mamma, è un Covid svedese – ha scherzato Filippa – Sono raffreddata, ho avuto la febbre, la tosse e il mal di gola. Insomma occorre stare attenti, ho spedito mio marito in albergo”. Al che Fabio Fazio ha contro-ribatutto: “È tutto chiaro, è una scusa. Ci sentiamo dopo”.

