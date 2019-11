Filippa Lagerback, moglie Daniele Bossari/ Lo scatto “piccante” che ha fatto impazzire tutti

Filippa Lagerback colpisce sempre, ma questa volta non sono i suoi sorrisi o le sue perle di saggezza a scatenare l’entusiasmo dei fan. In questi giorni infatti la conduttrice svedese è saltata agli onori del gossip per via di uno scatto piccante che ha fatto subito il giro dei giornali a tema rosa. Si tratta di una foto che lascia intravedere il decolletè e creata per un’occasione particolare, come specifica nel suo post su Instagram. “Non abituatevi troppo“, sottolinea Filippa rispondendo a tutti gli ammiratori che le hanno fatto i complimenti per la sua bellezza statuaria. Insomma, gli scatti audaci magari spunteranno ancora fra le sue condivisioni, ma solo se legate alle sponsorizzazioni di moda. L’immagine dell’ex modella che ci regala il marito Daniele Bossari, ospite di Verissimo nella puntata di oggi, sabato 30 novembre 2019, è tutt’altra. “Lei prima di entrare al GF Vip mi aveva dato una foto con tre parole scritte dietro: ‘Fiero, leggero, divertito’. È un mantra che mi ripeto ancora oggi, ma lei… Vede, mia moglie… Come posso sintetizzare?“, dichiara al settimanale Chi parlando del suo periodo più buio, dovuto all’assenza di contatti di lavoro e ad un forte desiderio di farla finita. “Potrei dirle che sono vent’anni che sto con lei e che il nostro rapporto è maturato, ma la verità è che io sono maturato. Lei non ne ha mai avuto bisogno. Era ed è sempre stata grande“, conclude. Clicca qui per guardare la foto di Filippa Lagerback

Filippa Lagerback: amore, gioia e sofferenza con Daniele Bossari

Indimenticabile quella proposta di nozze che ha permesso a Filippa Lagerback e Daniele Bossari di diventare marito e moglie e al pubblico italiano di vivere in modo indiretto una bella favola d’amore. Le cose tuttavia non sono sempre andate per il verso giusto, anche se oggi li ritroviamo in diverse foto sorridenti e più uniti che mai. Non che la loro love story abbia avuto battute d’arresto, a quanto ne sappiamo, ma di certo nella vita di entrambi è accaduto qualcosa che ha lasciato il segno. “Noi ci siamo sempre sentiti marito e moglie ma da quando ho l’anello al dito la mia vita è cambiata completamente. Il legame è più intenso“, ha raccontato Filippa al magazine di “Pomeriggio Cinque“, “Quando ho conosciuto Daniele ho lasciato tutto per lui, abbiamo iniziato a convivere da subito. Siamo nati insieme“. Il conduttore radiofonico infatti si è ritrovato a dover fare i conti con due vite: “La prima era quella di un ragazzo genuino, spontaneo, che forse ha bruciato le tappe. Poi alcuni lavori sono andati bene, altri male. E lui si è spento“. Il periodo successivo è fatto di sofferenza, buio, difficoltà. Una tempesta che li ha fatti finire entrambi all’inferno. “Non era lui, ma io non ho mai perso positività e fiducia“, rivela ancora, “anche se sei carica delle migliori intenzioni serve che la persona abbia consapevolezza del proprio malessere. Lui non voleva affrontare il mondo fuori, preferiva la solitudine“.

