Filippa Lagerback non abbandona Fabio Fazio e Luciana Littizzetto/ “Strada nuova con la mia famiglia tv”

Filippa Lagerback ha finalmente spazzato via ogni nube attorno al suo futuro televisivo, dopo l’annuncio dell’addio alla Rai da parte di Fabio Fazio. La showgirl, in un’intervista al settimanale Chi assieme al marito Daniele Bossari, ha rotto il silenzio e spiegato la sua intenzione di seguire il conduttore di Che tempo che fa e Luciana Littizzetto sul canale Nove, salutando così anche lei la Tv di Stato: “Nell’assurdità della cosa, anche questa la prendo come un’occasione: sono contenta di intraprendere una strada nuova con la mia altra famiglia, quella televisiva di Fabio e Luciana“.

La Lagerback, nel corso dell’intervista, ha parlato della sua vita, delle difficoltà di Daniele Bossari e della sua meravigliosa famiglia. Ma c’è un’altra famiglia, quella costruita con Fazio e la Littizzetto in tutti questi anni, che non ha alcuna intenzione di abbandonare: “Anche noi tre ci somigliamo, in qualche maniera: siamo poco mondani, riservati. Loro due, poi, sono eccezionali…“.

Filippa Lagerback, assieme a Daniele Bossari, ha regalato un’intervista ricca di contenuti al settimanale Chi. La coppia, in particolare, ha svelato che la figlia Stella ha compiuto una scelta importante, quella di andare a vivere da sola. “Ho sofferto molto per un breve periodo e dopo sono stata felice. Credo che se lasci libero qualcuno, quel qualcuno tenda a tornare. È successo così con lei: c’è stata un’evoluzione nel nostro rapporto, è tornata. Sta per dei periodi con noi, per sua scelta“, ha ammesso la conduttrice.

La Lagerback rivede nella figlia il percorso che ha fatto lei stessa dopo gli studi: “Negli anni l’ho sempre spinta a uscire, a trovare l’indipendenza. E lei, alla fine, ha fatto come me, ha finito il liceo e ha detto: ‘Me la cavo da sola’. Ecco, da madre, senti queste parole e suonano… è tutta un’altra cosa. Ho pensato: ‘Caspita, ma è presto‘“. Grandissima emozione anche per papà Daniele, che ha ammesso: “Quando Stella ha lasciato il nido c’è stata emozione, perché io la vedo sempre bambina. Ma dall’altra parte c’è tanta ammirazione: perché vedo una persona che cresce in maniera indipendente, con le sue passioni, le sue idee. E che condensa le nostre due anime: è molto sensibile. E forte“.











