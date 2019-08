FILIPPA LAGERBACK SPONSOR DEL FRATELLO MAX/ Cos’ha fatto su Instagram? “Single e…”

Un bel regalo di compleanno quello studiato da Filippa Lagerback per il fratello Max, che ha compiuto oggi 49 anni. La moglie di Daniele Bossari ha pubblicato uno scatto sulla sua pagina Instagram che la ritrae seduta nella sua classica postazione di Che tempo che fa di Fabio Fazio accanto al fratellone svedese. Finita qui? Macché. Da questa foto si è dipanato il “piano” della splendida conduttrice scandinava, che ha “sponsorizzato” il fratello Max chiedendo aiuto ai suoi followers:”Possiamo tutti insieme fare gli auguri a mio fratello @maxtcb :andate sul suo profilo e scrivetelo, prenderà un colpo! (PS. sono 49…portati benissimo PS2. è single). Auguri Bro!🥰 sis”. “Sis” sta ovviamente per “sister”, sorella: un regalo inatteso da parte di Filippa al suo Max.

FILIPPA LAGERBACK E GLI AUGURI AL FRATELLO MAX

Ma come hanno reagito i followers di Filippa Lagerback alla richiesta di prendere d’assalto il profilo Instagram del fratello Max? Basta dire che il post del 49enne è invaso da decine di commenti in italiano: tra “auguriii!”, “auguri dalla Sicilia!” e via dicendo. Chissà come la prenderà Max quando vedrà il suo account invaso da una mole di commenti certamente superiore ai suoi standard. Di certo il messaggio di Filippa ha tradito un desiderio da “sorella minore”: quello di vedere “sistemato il proprio fratellone”. Lo si evince chiaramente da quei due post scriptum: “49 anni portati benissimo” e “è single”. Insomma: un messaggio alle frequentatrici femminili di Instagram affinché approfittassero della scusa di augurare “buon compleanno a Max” magari per farsi avanti. Chissà che alla fine non diventi questo, un nuovo amore, il vero regalo di compleanno di Filippa al suo Max…

