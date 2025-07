Nelle Filippine il tifone Wipha non ha fermato il matrimonio di Jamaica Aguilar e Jade Rick Verdillo: le foto e i video degli sposi nella navata allagata

È una scena di quelle che si vedono poco frequentemente quella che arriva dalle Filippine e – in particolare – dalla città di Malolos che in questi giorni è vittima del tifone Wipha, evento piuttosto frequente in un’area del mondo soggetta ai monsoni: proprio lì, infatti, Jamaica Aguilar e Jade Rick Verdillo hanno deciso di sfidare le intemperie e di proseguire nel progetto del loro matrimonio, programmato già da diverso tempo e coronamento di una relazione che dura ormai da 10 anni.

A raccontare la loro avventura (o forse, disavventura trasformata in un sogno) è stata la stessa sposa – Jade Rick Verdillo – all’emittente BBC, spiegando che già il giorno prima del matrimonio nelle Filippine entrambi gli sposi erano dubbiosi sul confermare la data del matrimonio: la scelta di procedere sarebbe stata guidata dall’impegno preso con familiari e amici e, armati solamente di pastiglie di doxiciclina per evitare “[le] malattie trasmesse dalle inondazioni”, si sono rimboccati pantaloni e gonne e hanno attraversato la navata.

L’evento è stato – fortunatamente – un vero e proprio successo e nel frattempo le immagini e i video (ne trovati alcuni qua sotto) dalle Filippine hanno fatto rapidamente il giro del web; mentre come ricorda l’agenzia AGI non si tratta di un evento del tutto isolato dato che solamente un paio di anni fa si era ripetuto il medesimo copione, così come lo stesso era accaduto nel 2018, ma nella provincia delle Filippine di Bulacan.

COME HELL OR HIGH WATER ❤️

LOOK: Jade Rick Verdillo and Jamaica Aguilar were determined to walk down the aisle on their wedding day. Even if it meant walking down a flooded one.

On Tuesday, the Barasoain church in Malolos, Bulacan, flooded due to heavy rain. Typhoon Crising had… pic.twitter.com/JmBqUB1qoe

— Daily Guardian (@dailyguardianph) July 24, 2025