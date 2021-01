 Filippo, Andrea e Camilla, figli Roberto Mancini/ “È un padre come tutti”

Roberto Mancini ha avuto tre figli con la prima moglie Federica Morelli: Filippo (1990), Andrea (1992) e Camilla (1994). I due figli maschi hanno entrambi seguito le orme del padre, diventando due calciatori. Filippo è nato a Genova il 13 ottobre 1990, quando il padre Roberto giocava per la Sampdoria. È entrato negli Allievi Regionali dell’Inter nel 2005, quando suo padre era l’allenatore della prima squadra. Ha esordito in prima squadra negli ultimi 10 minuti nella vittoria per 3-0 contro la Reggina nel ritorno degli ottavi di Coppa Italia 2007-2008.

Il 31 gennaio 2008 l’Inter ha annunciato di averlo ceduto in prestito al Manchester City e nel luglio dello stesso anno è stato rilasciato dall’Inter. Nella stagione 2008-2009 è partito per Monza insieme al fratello minore Andrea. Nel 2011 è tornato al Manchester City con la squadra di riserva e nel giugno 2013 è stato rilasciato dalla squadra inglese, diventando un free agent (giocatore senza contratto).

Andrea Mancini: sulle orme di papà Roberto con il fratello Filippo

Andrea Mancini, nato il 13 agosto 1992, ha iniziato la sua carriera all’Inter come membro della squadra regionale Giovanissimi nella stagione 2005-2006, ed è passato alla squadra regionale Allievi per la stagione 2007-2008. La stagione successiva (2008-2009) ha lasciato l’Inter per un periodo in prestito con le giovanili del Monza, insieme al fratello maggiore, Filippo. È stato rilasciato dall’Inter nel giugno 2009 e nel novembre 2011 è stato ingaggiato dalla squadra giovanile “Under 21” del Manchester City. Il 3 novembre 2011, Andrea Mancini è stato dato in prestito per un mese all’Oldham Athletic. Il 25 maggio 2012 il Manchester City ha rilasciato Andrea. Nel luglio 2012 ha firmato un contratto di un anno con il club spagnolo Real Valladolid e il 19 giugno 2013 ha firmato con il club della Lega ungherese Budapest Honvéd. Durante il suo periodo a Budapest, Mancini ha giocato 23 partite e ha segnato 2 gol. Ha collezionato 11 presenze nel campionato ungherese. Il 9 settembre 2016 Andrea Mancini ha firmato con i New York Cosmos della North American Soccer League.

Camilla Mancini: amica delle figlie di Mihajlovic

Camilla Mancini, terzogenita del CT della Nazionale, ha recentemente risposto alle domande dei suoi follower su Instagram. Tante ovviamente riguardavano suo padre Roberto Mancini: “Nella mia visione io sono una figlia come tutte. E lui è un padre come tutti. L’unica differenza è che fa un lavoro che lo espone a livello mediatico e lo fa essere un personaggio pubblico e di conseguenza anche noi siamo esposto. Quindi la privacy che hanno la maggior parte delle famiglie noi l’abbiamo meno”. La figlia del Manico ha confessato di tifare Lazio “e papà giocava nella Samp quando sono nata io”. Camilla ha confessato che più di una volta è stata avvicinata solo per il suo cognome: “Adesso capisco subito se una persona è interessata a me Camilla o al cognome e al contorno. Li sgamo subito e mi allontano“. Camilla ha rivelato anche di essere molto amica delle figlie di Sinisa Mihajlovic.



