Filippo Bisciglia: “A papà è stata amputata una gamba”/ “Diceva di stare bene ma…”

Filippo Bisciglia, ospite a Verissimo, ha parlato del dramma vissuto dal papà Piero di recente. “Gli è stata amputata una gamba. Lui è uno della vecchia generazione, di quelli che dicono sempre di stare bene. Alla fine però le sue condizioni di salute si erano talmente tanto aggravate che non hanno potuto fare altro che optare per la soluzione peggiore”, ha raccontato.

Il conduttore di Temptation Island, da parte sua, è sempre stato molto riservato, tanto che non ha rivelato quale sia la malattia che ha colpito il papà. Nel 2021, tuttavia, aveva scritto un post su Instagram proprio a lui dedicato. “Mi avete insegnato a lottare, a non mollare mai, a mettere il cuore in tutto ciò che si fa. Ora è con la stessa determinazione che dovremo affrontare questo momento difficile insieme. Papà ti amo”, queste erano state le sue parole al culmine di un ricovero durato oltre sette mesi.

Filippo Bisciglia: “A papà è stata amputata una gamba”. La sua famiglia

Filippo Bisciglia adesso sta cercando di trascorrere il maggior tempo possibile con la sua famiglia e, in particolare, con papà Piero e mamma Elisabetta. “Papà è forte, ride sempre. La mamma è la sua roccia. A casa litigano sempre per le stupidaggini. Con loro c’è anche mia nonna, che ha 99 anni. Poi, mia sorella Valeria, che ha un figlio”.

Entrambi i genitori sono ormai in pensione. Lui è stato un rappresentante di abbigliamento per uomo e in passato ha anche avuto un negozio, mentre lei è stata a lungo impiegata in una ditta. È per questo motivo che il conduttore, da bambino, ha trascorso molto tempo coi nonni. “Da ragazzo combinavo sempre disastri. Il tennis mi ha salvato, perché mi allenavo tutti i giorni, anche nei weekend. Un anno che non andavo bene a scuola. Mia sorella era secchiona, io così e così. Mamma decise di proibirmi di allenarmi, ma non le conveniva perché non sapeva cosa facessi dopo la scuola. Quindi mi ha iscritto di nuovo a tennis. Mi hanno trasmesso sincerità e onestà”, ha raccontato.

