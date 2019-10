Filippo Bisciglia/ Accede alla finale di Amici Celebrities con il “bollino” del vincitore…

Filippo Bisciglia saprà gestire la pressione del pronostico favorevole per la vittoria di Amici Celebrities?

Il percorso di Filippo Bisciglia ad Amici Celebrities è stato davvero pieno di tante cose. Il conduttore di Temptation Island Vip si è messo in gioco in questa versione vip del programma di Maria De Filippi come cantante proprio come ha fatto lo scorso anno in Tale e Quale Show alla corte di Carlo Conti. In quel caso lo ha fatto con il volto degli artisti che ha imitato, ma oggi ci ha messo la faccia per la felicità del suo pubblico. Filippo Bisciglia ha ottenuto un posto nella finalissima di Amici Celebrities in onda questa sera su Canale 5 e sono molti quello che lo danno come favorito contro Ciro Ferrara (già eliminato e ripescato), Pamela Camassa (che ha già portato a casa l’immunità a discapito dei suoi colleghi) e Massimiliano Varrese, l’altro favorito di questa prima edizione. Riuscirà davvero Filippo a spuntarla con la sua voce e la sua ugola d’oro oppure dovrà cedere il passo al suo ex compagno di squadra Massimiliano alla fine?

La lite con Maria De Filippi tra i momenti clou del suo percorso

Uno dei momenti clou del percorso di Filippo Bisciglia ad Amici Celebrities è sicuramente legato alla lite con Maria De Filippi. Tutto è nato dalla messa in onda di un rvm che mostra l’agguerrito cantante dei bianchi prima inveire contro i blu (ed Emanuele Filiberto in particolare, al quale ha dato della pippa) e poi contro la stessa produzione. Filippo ha accusato i collaboratori di Maria De Filippi di aver scelto per lui ritornelli più difficili (e corti) rispetto alla Manzini e tutto per favorire la sua rivale. La conduttrice prima ha mostrato il video e poi ha fatto notare che non poteva fare altrimenti e che, anche se i due sono amici, prima vengono sempre i suoi fidati collaboratori. A niente sono valsi i mugugni di Filippo e nemmeno il suo silenzio dopo la discussione, almeno quella sera. La settimana dopo, infatti, Filippo ha pensato bene di scusarsi con la conduttrice con tanto di dedica canora e performance in ginocchio. Ottenuto il perdono della sanguinaria per lui la strada è stata in discesa verso la finalissima di questa sera.

Filippo Bisciglia: “Scusate, scusatemi davvero, mi sono commosso per mia mamma

Ad Amici Celebrities, però, Filippo Bisciglia non ha solo discusso con i suoi colleghi e con la stessa conduttrice, ma si è sciolto in lacrime quando è salito sul palco per cantare una canzone che le ha ricordato la mamma. Durante la sua esibizione sulle note del brano “Portami a ballare”, Filippo Bisciglia ha rivolto la sua dedica alla madre facendo riaffiorare anche le difficoltà affrontate dalla madre ed è a quel punto che si è sciolto in lacrime: “Scusate, scusatemi davvero, mi sono commosso per mia mamma, spero un giorno di poterla rifare tutta, tanto la sbagliavo sempre in saletta piangevo sempre. Mamma ultimamente ha vinto tante battaglie…”.Il cantante dei bianchi non è riuscito a terminare il brano, ci riproverà questa sera nella finalissima di Amici Celebrities?



