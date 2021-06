Filippo Bisciglia: “Affronto un momento difficile”/ “Non parlo di cose private ma…”

Sono preoccupati i fan di Filippo Bisciglia, ex vincitore del Grande Fratello nonché fra i volti più amati della televisione per la sua conduzione a Temptation Island. A pochi giorni dal via dell’edizione 2021 del dating show di Canale 5 (scatterà ufficialmente il prossimo 30 giugno), l’ex Gf ha pubblicato un post che nel giro di pochi minuti ha ricevuto una pioggia di like e di commenti, divenendo virale sui social. Filippo Bisciglia ha postato sulla sua pagina Instagram un bello scatto di lui in compagnia del padre e della madre, quando lo stesso presentatore era solo un bambino.

Frida Bollani, figlia Stefano/ "Primo concerto? A 10 gg, sono cieca ma ho altri doni"

Fin qui tutto normale ma a far temere sono le parole con cui Bisciglia ha accompagnato lo scatto. “Mi avete insegnato a lottare, a non mollare mai, a mettere il cuore in tutto ciò che si fa – la didascalia a corredo della fotografia d’annata – ora è con la stessa determinazione che dovremo affrontare questo momento difficile insieme. Papà ti amo. P.S. non amo parlare di cose private, questa volta l’ho fatto per farti una dedica pubblicamente…”.

Matilda De Angelis/ “Musica il primo amore, Mara Venier? Non le ho detto 'stupida'”

FILIPPO BISCIGLIA, POST DRAMMATICO SUI SOCIAL: IL COMMENTO DI PAMELA CAMASSA

Il conduttore 43enne non ha aggiunto altro, non specificando quindi di cosa si tratta, ma probabilmente il suo discorso è riferito a qualche problema di salute, molto probabilmente del padre, vista la dedica. Tanti, come detto sopra, coloro che hanno commentato il post, fra cui la fidanzata da una vita di Filippo Bisciglia, la showgirl Pamela Camassa, che ha postato tre cuoricini di vicinanza sotto l’immagine del compagno.

E a proposito della Camassa, pochi giorni fa lo stesso Filippo Bisciglia era uscito allo scoperto annunciando la possibilità di un nuovo arrivo in famiglia, un arrivo… peloso: “Molly sta con mia mamma (riferendosi al nome del cane ndr). Gliel’ho regalata io. Ma io e Pamela l’abbiamo tenuta un mese perchè i miei genitori hanno avuto il covid – le parole a Tv Sorris e Canzoni – quando gliel’abbiamo ridata ci è mancata tanto. E’ come se fosse mia. Amo i cani. Prima o poi ne prenderemo uno anche noi: così allargheremo la famiglia”.

Alessandra Mussolini/ "Giusta la battaglia per il ddl Zan, sì alle adozioni gay"





© RIPRODUZIONE RISERVATA