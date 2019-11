Filippo Bisciglia/ “Amici? Ho reagito in quel modo, ma…” (Maurizio Costanzo Show)

Filippo Bisciglia sarà tra i protagonisti che questa sera siederanno nel prestigioso salotto del Maurizio Costanzo Show. Il conduttore di Temptatin Island probabilmente ripercorrerà ancora una volta la sua ultima avventura nella scuola di Amici Celebrities dove, a dispetto dei pronostici che lo davano per vincente, si è totalizzato terzo. A trionfare, infatti, è stata proprio Pamela Camassa, stasera nel parterre del Teatro Parioli di Roma accanto a lui. Da Amici a Verissimo, infatti, i due sono ormai quasi del tutto inseparabili; tuttavia, poco prima del verdetto che ha incoronato Pamela Camassa vincitrice di Amici Celebrities, Filippo Bisciglia non era lì accanto a lei, come spiega lo stesso conduttore a Silvia Toffanin: “mi sono rinchiuso in un camerino con le dita incrociate e speravo che accadesse quello che poi ho visto, è stata un’emozione bellissima. Se abbiamo vinto tutti e due? No ha vinto Pamela”.

Filippo Bisciglia: la querelle ad Amici Celebrities

Nel salotto del Maurizio Costanzo Show, Filippo Bisciglia potrà ripercorrere quella competizione che ad Amici Celebrities ha fatto arricciare il naso a molti. L’aver evidenziato presunte irregolarità sulle assegnazioni ha infatti mandato su tutte le furie anche Maria De Filippi che, di fronte alle critiche alla sua redazione, non gli ha concesso alcuno sconto. Oggi, però Filippo Bisciglia ha capito qual è stato il suo errore e nel salotto di Verissimo svela: “mi sono comportato come un ragazzino e in una puntata l’ho anche dimostrato. Sono entrato nel loop, comunque mi sono comportato come un ragazzino, ma entri proprio nel loop”. La voglia di primeggiare, infatti, in breve tempo ha preso il sopravvento: “Ero impazzito perché mi era stata data un’assegnazione con dei secondi in più, dei secondi in meno, non ricordo – spiega Bisciglia – Però ero agitato, mi era preso il panico e ho reagito in quella maniera, sbagliando”.

Filippo Bisciglia: “Io geloso? Pamela Camassa…”

Nei dodici lunghi anni accanto a Pamela Camassa, Filippo Bisciglia ha dovuto fare i conti con una sola crisi di coppia, databile all’incirca a due anni e mezzo fa. I problemi, però, non avrebbero in alcun modo intaccato il sentimento che li lega e da quel periodo, il loro amore ne sarebbe uscito anche più forte di prima: “Non è che abbiamo mai litigato, non ci siamo mai separati – precisa il conduttore nel salotto di Silvia Toffanin – Come l’abbiamo superata? Non se n’è accorto nessuno, è una cosa nostra. Voi – aggiunge l’ex gieffino – lo sapete perché è uscita un’intervista su ‘Chi’, mi è uscita così”. A dispetto del passato, oggi Filippo Bisciglia dichiara inoltre di aver messo da parte gelosie, timori e sospetti: “io di indole sarei geloso – conclude il conduttore – ma lei non me ne ha mai dato modo”.



