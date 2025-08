Filippo Bisciglia fa una dedica alle coppie di Temptation Island 2025: "Veri protagonisti dell'edizione" e svela un retroscena sul dietro le quinte

Temptation Island 2025, Filippo Bisciglia svela un retroscena sulle coppie: “Pianto e riso con voi”

Dopo la fine del reality e il commovente ringraziamento a Maria De Filippi, Filippo Bisciglia ha voluto ringraziare anche tutte le coppie Temptation Island che si sono messe in gioco in questa edizione e che sono stati i veri protagonisti. I loro dubbi, i sospetti, i tradimenti e le loro confessioni hanno animato le otto puntate catalizzando le attenzioni dei telespettatori. E nelle scorse ore proprio a loro con un post su Instagram, il conduttore del docureality di Canale5 ha voluto dedicare un dolce pensiero.

Scendendo nel dettaglio, Bisciglia sulle coppie di Temptation Island 2025 ha ammesso: “… perché solo chi ha il coraggio di mettersi alla prova può arrivare alla verità … e Voi lo avete fatto …” E subito dopo ha svelato un piccolo retroscena cos’è successo durante le registrazioni del programma dato che non tutto è andato in onda: “Ho pianto con Voi, ho riso con Voi, mi sono affezionato a Voi. Voi che siete stati i protagonisti di questa stupenda edizione di Temptation Island 🔥🌴 GRAZIE RAGAZZI… Vi voglio bene…”

Filippo con un breve ma eloquente post sul suo profilo Instagram ha voluto ringraziare le coppie Temptation Island di questa edizione. Del resto i veri protagonisti sono stati loro. Valentina e Antonio dopo aver messo alla prova il loro amore anche avvicinandosi moltissimo ai single Francesco e Marta hanno deciso di uscire insieme e non solo: presto si sposeranno! Sonia Barrile ha scoperto di essere incinta e per questo si è riavvicinata al fidanzato Simone. Valerio dopo aver chiuso con la fidanzata sta conoscendo meglio la single Ary. Lucia ha tradito il fidanzato Rosario con il single Andrea venendo smascherata dal tentatore stesso. Insomma in questa edizione è successo davvero di tutto.

