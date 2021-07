Filippo Bisciglia bastona Valentina e Tommaso a Temptation Island/ Compagna o mamma?

Filippo Bisciglia si emoziona nel raccontare le storie delle coppie di Temptation Island 2021, ma non perde occasione per bacchettare i protagonisti quando seve ed è quello che è accaduto durante la seconda puntata del programma dell’amore nel corso della quale c’è stato l’addio di una delle coppie protagoniste. A lasciare il villaggio sono stati Valentina e Tommaso. Dopo aver visto il fidanzato baciare la single Giulia, Valentina che, inizialmente, aveva pensato ad una ripicca del compagno, ha chiesto immediatamente il falò. Durante il confronto tra i due, l’atteggiamento della donna non è piaciuto a Filippo Bisciglia il quale, dopo aver lasciato ad entrambi il tempo per parlarsi, è intervenuto bacchettando Valentina, rea di giustificare gli errori commessi da Tommaso. Valentina ha più volte sottolineato di credere nei sentimenti di Tommaso nei suoi confronti e di non credere al flirt che il fidanzato ha avuto con la single Giulia. Atteggiamento che fa letteralmente perdere la pazienza a Filippo.

Filippo Bisciglia infastidito a Temptation island 2021? La reazione al falò di Valentina e Tommaso

Valentina di Temptation Island 2021, di fronte alle immagini del fidanzato Tommaso con la single Giulia con cui ci sono stati baci e abbracci, ha sempre parlato di ripicca credendo che il tutto fosse un copione studiato dal fidanzato per convincerla a lasciare il villaggio. Un atteggiamento che ha portato il conduttore Filippo a bastonare Valentina senza giri di parole. “Sei una donna di 40 anni, matura. Hai visto fare delle cose e lo stai giustificando. Lo fai da fidanzata o tra virgolette da mamma? Tu sei pronta a fare finta di nulla”, ha detto Bisciglia che, poi, ha messo fine al confronto tra i due con la domanda finale. Valentina ha così scelto di lasciare il villaggio da sola e Tommaso, di fronte a tale scelta, ha commentato così: “Sono contento, meglio così”.

