Filippo Bisciglia sgancia la bomba in vista del debutto di Temptation Island 2025: rivelazione a Tv Sorrisi e Canzoni su una "cosa mai successa in passato"!

Temptation Island 2025, verso il gran ritorno con Filippo Bisciglia

Giovedì 3 luglio è la data da segnare sul calendario per non dimenticarsi l’inizio di Temptation Island 2025, il docu-reality dei sentimenti di Canale 5 che torna in onda con un’edizione nuova di zecca. Il padrone di casa Filippo Bisciglia sta scaldando i motori e la trepidazione del pubblico è elevatissima, così come la curiosità per le novità in programma.

Filippo Bisciglia: "Temptation Island? Mi vorrebbero tra i tentatori"/ Le coppie mi chiedono aiuto"

Intanto, in vista del debutto, il conduttore ha rilasciato un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni, nel nuovo numero del settimanale in edicola dalla giornata di domani e che ha dedicato la copertina proprio al gran ritorno del programma Mediaset.

Il conduttore si è ovviamente soffermato sulla grande novità di stagione, ovvero il cambio di location con l’addio all’amatissimo Is Morus Relais della Sardegna e il passaggio al Calalandrusa Resort della Calabria.

Simona Salvemini si è rifatta? L'ex fidanzata di Filippo Bisciglia attaccata/ "E' irriconoscibile"

Ma ha anche snocciolato alcune interessanti anticipazioni sull’edizione che verrà, che sarà come ogni anno composta da coppie non sposate e senza figli, pronte a mettere in gioco i propri sentimenti e testare la solidità della loro relazione.

Colpo di scena a Temptation Island 2025: lo spoiler di Filippo Bisciglia

Tra la grandi novità di Temptation Island 2025 ci sarà anche un inaspettato colpo di scena, che rappresenta un unicum nella storia del programma. Come anticipato da Filippo Bisciglia nell’intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni, infatti, “a una coppia è accaduta una cosa che in passato non era mai successa”. Rivelazione che ha ovviamente scatenato la curiosità dei fan, lanciatisi nelle prime ipotesi e supposizioni: di cosa potrebbe trattarsi?

Alberto Angela scappa da Maria De Filippi: "Noos" cambia programmazione/ Il piano per evitare Temptation

Mentre la fibrillazione del pubblico sale, la macchina organizzativa della trasmissione è ormai pienamente avviata in vista dell’attesissimo debutto di giovedì 3 luglio 2025. In queste settimane si sono svolte le registrazioni delle puntate che andranno in onda per tutto il mese di luglio e sulle quali permane un velo di riservatezza e di mistero: sarà ancor più grande la sorpresa per i fan!