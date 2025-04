Forse non tutti sanno che il celebre conduttore di Temptation Island, Filippo Bisciglia, ha affrontato dure battaglie nel corso della sua vita. Dietro il suo essere brillante e solare si nascondono dunque momenti molto complicati, come la malattia che lo colpì da bambino e che lo costrinse a trascorrere due anni senza camminare. “Sono rimasto fermo a causa di una malattia che ho avuto, il morbo di Perthes, ma sono guarito grazie ad una nuova cura”, ha raccontato il celebre conduttore in una intervista rilasciata qualche tempo fa a Verissimo.

Un brutto periodo per Filippo, che però dice di aver rimosso ogni ricordo di quella fase così dura. “Tutto questo è molto strano perché mi torna in mente solo una scena in cui ho le gambe entrambe ingessate, con una stecca in mezzo…”, spiega Filippo Bisciglia.

La malattia, evidentemente, ha dato a Filippo una consapevolezza importante nel corso degli anni. E quando è guarito ha ‘aggredito’ la vita con determinazione e passione. “Secondo me quella cosa, quando ero piccolo, mi ha segnato. Veder giocare gli altri bambini e vederli correre, mentre io ero fermo mi ha dato una forza che poi sto usando anche adesso”, spiega il conduttore di Temptation Island. Oggi naturalmente Filippo ha superato ogni difficoltà ed è in gran salute. Dal punto di vista sentimentale è felicemente impegnato con Pamela Camassa, con cui fa coppia fissa da tempo.

Tornando invece alla malattia, la sua non è stata l’unica ad intaccare la serenità della famiglia, dato che anche mamma Elisabetta ha dovuto fare i conti con un tumore in passato. “Lui mi è sempre stato accanto”, ha raccontato la madre del presentatore dopo aver superato il brutto male. “Per me fu difficile perché non volevo preoccuparlo”.