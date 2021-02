Filippo Bisciglia, compagno Pamela Camassa/ “Siamo pronti per un figlio ma prima..”

Filippo Bisciglia non ha bisogno di presentazioni ma sicuramente questa sera il protagonista in tv non sarà lui bensì la sua storica compagna, Pamela Camassa. Toccherà a lei prenderà posto dietro il bancone per tenere saldo il suo pacco nella nuova puntata di Affari Tuoi Viva gli sposi mentre Filippo sarà costretto a guardarla da casa. In questo periodo il conduttore è un po’ a corto di ospitate e ruoli in tv in attesa della prossima estate quando, salvo cambiamenti, lo vedremo di nuovo al timone di Temptation Island. E nella vita privata? Il conduttore vive da tempo la sua relazione con Pamela Camassa, di sette anni più giovane, ma al momento i due non hanno figli e non hanno intenzione di sposarsi. Spesso i due hanno ammesso che non è questo che cambierà le cose tra loro ma si sono detti pronti ad avere un figlio tanto che proprio qualche mese fa si erano fatte sempre più insistenti le voci di una gravidanza, poi smentite dai diretti interessati.

Pamela Camassa e Filippo Bisciglia si sono conosciuti ormai più di dieci anni fa sulle nevi di Cortina e da allora non si sono più lasciati. Lui aveva alle spalle la partecipazione al Grande Fratello ma anche la sua storia con la sua “collega” Simona Salvemini. La coppia ha raccontato la magia del primo incontro in occasione parlando di quello che più l’ha colpito della sua Pamela ovvero la bellezza ammettendo che sembrava finta da quanto era bella. Nonostante questo, però, proprio un paio di anni fa, i due hanno dovuto affrontare un momento di crisi che poi è fortunatamente rientrato come lo stesso conduttore ha confermato a Verissimo: “quando c’è l’amore si può superare qualsiasi ostacolo”.



