Filippo Bisciglia con le coppie dopo Temptation Island 2020/ “Mi è dispiaciuto che..”

Un’altra avventura sì è conclusa per Filippo Bisciglia. L’ultima edizione di Temptation Island ha portato al conduttore grandi soddisfazioni, soprattutto in fatto di ascolti. Come ogni anno alla fine del percorso, Filippo ha voluto ringraziare i telespettatori per l’affetto e il supporto ma ha dedicato anche un post alle coppie ed ex coppie che hanno partecipato al programma quest’anno. “… il fatto di non potervi abbracciare dopo il falò è la cosa che mi è dispiaciuta e mancata di più…” ha esordito Bisciglia, con riferimento alle restrizioni imposte dal Covid-19. Così ha continuato: “sono una persona che ha bisogno del contatto fisico, soprattutto dopo quello che abbiamo trascorso insieme, rimarrete sempre nel mio cuore, TUTTI … Grazie ragazzi … P.S. Appena ci rincontreremo vi stritolerò di abbracci”.

Filippo Bisciglia commosso: “Grazie a tutti”

Filippo Bisciglia ha ringraziato tutti i protagonisti di Temptation Island 2020, postando le foto delle coppie. La prima con Antonella Elia e Pietro Delle Piane insieme, poi con Anna e Andrea, Manila e Lorenzo, Annamaria e Antonio e, infine, coloro che si sono lasciati: Ciavy e Valeria e Sofia e Alessandro con foto singole. Di recente il conduttore ha voluto inoltre ringraziare tutti con un post commosso. Eco le sue parole: “Grazie a tutti, alle tantissime persone che lavorano per il programma, dagli autori ai macchinisti, dal primo all’ultimo, siete tutti nel mio cuore, ai ragazzi di Witty, ai telespettatori, a tutti gli amici del Web, Instagram, Facebook, Twitter che ogni anno, ogni messa in onda fate si che Temptation Island sia sempre al primo posto in Italia e nel mondo su Twitter”. E ora si attende la prossima edizione con Alessia Marcuzzi a settembre.





© RIPRODUZIONE RISERVATA