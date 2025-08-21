Filippo Bisciglia in un'intervista fa una confessione inedita su Valerio di Temptation Island 2025: "C'è una cosa che mi ha colpito"

Temptation Island 2025, Filippo Bisciglia confessa: “La morte del nonno di Valerio mi ha colpito”

È stata l’edizione dei record quella che si è appena conclusa di Temptation Island 2025, con picchi che hanno sfiorato il 40% di share ed una media del 33 e circa 4,6 milioni di telespettatori. Numerosi impressioni ai quali vanno aggiunti i circa 4 milioni di persone che hanno seguito il programma in streaming e che danno l’idea dell’enorme successo del reality. Finito il programma, Filippo Bisciglia conduttore sin dalla prima stagione ha concesso una lunga intervista al Corriere della Sera dove ha rivelato degli aneddoti e dei retroscena sul programma e fatto una confessione inedita su un concorrente in particolare Valerio Ciaffaroni.

Chi ha seguito il reality di Canale 5 sa benissimo che Valerio di Temptation Island 2025 è un tifoso della Lazio sfegatato così come Filippo Bisciglia e questa loro comune ha fatto in modo che i due legassero molto, che nascesse un feeling particolare. “Con Valerio Ciaffaroni, il concorrente tifoso laziale, si era creata un’empatia particolare?” ha chiesto il giornalista al conduttore che nel rispondere ha svelato un retroscena: “Ho a cuore tutti i concorrenti. La sua storia, col nonno che è venuto a mancare allo stadio durante la finale di Coppa Italia del 2019 vinta contro l’Atalanta, mi ha colpito molto…”



Filippo Bisciglia svela: “Il segreto del successo di Temptation Island 2025? Ecco qual è”

Durante l’intervista Filippo Bisciglia ha rivelato anche qual è secondo lui il segreto del successo di Temptation Island 2025: “Tutti noi, personalmente o attraverso alcune amicizie, abbiamo vissuto le storie dei concorrenti.” Mentre sui concorrenti ha ammesso che in loro e nelle loro vicende sentimentali rivede le storie sue o dei suoi amici e questo è lo stesso effetto che fa anche ai telespettatori a casa. A differenza di quest’ultimo, tuttavia, lui non si schiera mai ne da una parte ne dall’altra per questioni di etica e correttezza. Storie vere, o comunque verosimili, in cui in molti possono identificarsi, un racconto senza intromissioni e artifici e privo di giudizi etici e morali sono, secondo il conduttore, gli ingredienti principali del successo del reality di Canale 5. Nel frattempo a settembre arriverà uno speciale sul programma di Canale 5…