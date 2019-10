Filippo Bisciglia/ Cosa succederà dopo la lite con Maria De Filippi? (Amici Celebrities)

FILIPPO BISCIGLIA ANCORA IN POLE POSITION PER LA VITTORIA AD AMICI CELEBRITIES

Ultima puntata al sabato per Amici Celebrities, o almeno così sembra, che dalla prossima settimana si sposterà al mercoledì con Filippo Bisciglia ancora in corsa per la vittoria finale. Il bel conduttore di Temptation Island Vip ha preso parte al programma di Maria De Filippi nella sua versione cantante, la stessa che abbiamo conosciuto a Tale e Quale Show con meno polemiche rispetto ad adesso. Filippo Bisciglia è andato in scena nelle prime due puntate non solo come cantante dei bianchi ma anche come “disturbatore” visto che in un primo momento ha litigato con i blu, e con Emanuele Filiberto di Savoia in primis, e poi con Maria De Filippi. La conduttrice questa sera dovrebbe lasciare il timone della trasmissione a Michelle Hunziker per tornare poi al sabato, ma solo dopo la metà del mese, con Tu si Que Vales. Questo aiuterà in qualche modo Filippo Bisciglia oppure no? Proprio nelle scorse ore il “cantante” è tornato sui social per chiedere scusa alla De Filippi: “Nella vita non si smette mai di imparare, basta saper riconoscere i propri sbagli, cercare di non ripeterli e chiedere scusa…ora Filippo sali su quel palco, ridi, sorridi e divertiti, divertiti e prova a cantare al meglio… P.S. e soprattutto non rompere le palle“.

FILIPPO BISCIGLIA E LA LITE CON MARIA DE FILIPPI AD AMICI CELEBRITIES

Chi lo conosce sa bene che l’indole di Filippo Bisciglia è anche questa. Chi lo ha seguito al Grande Fratello sa bene che il conduttore di Temptation Island Vip sa essere quello empatico durante i falò ma anche quello che non riesce bene a trattenersi quando pensa di essere al centro di ingiustizie e complotti. Questo è successo la scorsa settimana quando Filippo ha accusato la redazione di privilegiare la sua rivale, Francesca Manzini, dandole canzoni più facili e ritornelli più lunghi in modo tale da aiutarla e lasciare lui nella m*erda. Questo ha infastidito la conduttrice che nel prime time di sabato scorso ha mostrato al pubblico la tabella che dimostrava che quella non è la verità e che la comparazione dei ritornelli assegnati era precisa, o quasi. A questo punto è lo stesso Filippo che ringrazia ironicamente la conduttrice per aver mostrato la tabella e, ancora prima, di aver mandato in onda il video in cui parlava male dei blu e dava della ‘pippa’ ad Emanuele Filiberto. La conduttrice di certo non è stata felice di questa frecciatina e non gliele ha mandato di certo a dire chiarendo il fatto che prima di tutto vengono i suoi fidati collaboratori e poi gli altri e, sicuramente, non eviterà di mandare in onda un video per amicizia.

LE ESIBIZIONI DI FILIPPO BISCIGLIA

Dopo la discussione Filippo Bisciglia non ha avuto modo di parlare e di dire altro. La stessa conduttrice di Amici Celebrities ha fatto notare che sa bene come è fatto e che adesso che è offeso non parlerà per tutto il resto della puntata, e così è stato. Filippo però non si è fermato, è rimasto nello studio, ha abbassato la testa ed è tornato a cantare mettendo in campo la sua voce. Dopo il canto corale che ha aperto la puntata, il conduttore ha saputo portare a casa anche la sua versione di “E’ tutto un attimo” di Anna Oxa. In un secondo tempo, dopo la gara dei ritornelli con Francesca Manzini, Filippo ha cantato “La Ragazza con il cuore di latta” di Irama ma era già visibilmente scosso tant’è che proprio la compagna Pamela Camassa lo ha sostenuto e ha tentato di calmarlo a distanza. Alla fine si è salvato anche se ha dovuto salutare un’altra compagna di squadra ovvero Cristina Donadio, una degli eliminati della seconda puntata.



© RIPRODUZIONE RISERVATA