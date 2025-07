Filippo Bisciglia difende Temptation Island da chi lo definisce un ‘programma trash’. Lo fa nel corso di un’intervista rilasciata a Repubblica, nella quale spiega invece qual è la forza di questo show ormai simbolo dell’estate italiana, dietro il quale c’è un lavoro importante e curato nei minimi dettagli. “È un appuntamento estivo ed è bello attenderlo. Un po’ come si aspettava il Festivalbar”, ha spiegato il conduttore, rispondendo poi a chi trova che il reality delle coppie sia, invece, trash.

“È trash quello che circonda la trasmissione, i commenti. – ha spiegato Bisciglia, difendendo a spada tratta Temptation – Il pubblico si svaga, ma tecnicamente il programma non è trash neanche nella più piccola inquadratura.” E, in questo senso, parte il confronto con l’edizione spagnola del programma, molto più spinta, anche a livello fisico. “Noi siamo molto attenti, parliamo di sentimenti.” ha tenuto a specificare Filippo, chiarendo che se gli altri decidono di spingersi oltre questi, “noi non siamo la Spagna”.

Filippo Bisciglia difende Temptation Island dalle critiche e ammette: “Io mi emoziono e piango”

Temptation Island parla di sentimenti e non è affatto trash per Filippo Bisciglia che, anzi, non fa mistero di commuoversi spesso di fronte alle storie del programma e ai suoi protagonisti. “Ognuno lascia qualcosa dentro di me. Mi emoziono, a volte piango, menomale che non mi riprendono in quei momenti”, ha spiegato il conduttore, che è ormai un simbolo del programma che, anche quest’anno, sta riscuotendo un grandissimo successo. Dopo due puntate andate in onda, l’attenzione del pubblico è già focalizzata su alcune coppie in particolare, come Sonia M. e Alessio, che presto si rivedranno ad un falò di confronto durante il quale non è da escludere che ci sarà un annuncio scioccante da parte della donna.