Filippo Bisciglia è ormai da anni il volto di Temptation Island. È lui a guardare le coppie nel loro percorso, mostrare loro i ben noti video dei propri fidanzati e fidanzate e, talvolta, anche a supportarli in momenti complicati. C’è però una cosa che il conduttore proprio non può fare e l’ha raccontata nel corso di un’intervista rilasciata a Repubblica.

C’è un momento in cui proprio non può intervenire personalmente ed è durante i falò di confronto delle coppie. “Durante i falò non mi metto in mezzo, faccio vedere i video, ma non posso direzionare nessuno.” ha spiegato il conduttore, ammettendo, insomma, di non poter prendere una parte o l’altra, né dire qualcosa che possa manifestare un pendenza verso uno dei due elementi della coppia.

Bisciglia ha quindi ammesso che si intromette in quel momento in un solo caso: “Intervengo se ci sono frasi offensive.” Si è poi sbilanciato su chi, a suo dire, in tante edizioni di programma si è comunque dimostrata la parte più forte della coppia: “Le donne sono più forti e non hanno paura di mostrare i propri sentimenti. – ha spiegato Bisciglia, aggiungendo che – In queste 12 conduzioni, le fidanzate hanno avuto il coraggio di baciare i tentatori davanti alle telecamere. Gli uomini no, si vergognano e si nascondono.” Le donne, insomma, hanno dimostrato, a suo dire, un coraggio maggiore di mettersi in discussione e sbagliare anche, senza alcuna vergogna o timore. Gli uomini, invece, avrebbero più timore di mettere a repentaglio la loro persona e apparire sbagliati.