Filippo Bisciglia e Pamela Camassa hanno da poco annunciato la fine della loro relazione, c'è una fidanzata di Temptation Island dietro l'addio? Parla lei.

Filippo Bisciglia e Pamela Camessa sono stati insieme per circa 17 anni, si sono sempre mostrati molto affiatati e innamorati ma con il passare del tempo hanno capito di voler prendere due strade diverse. Di recente i due hanno annunciato la fine della loro storia d’amore sui social, entrambi ci hanno tenuto a precisare che nonostante la rottura il bene resta dopo tutti gli anni che hanno passato insieme.

Ma perché si sono lasciati? Dopo l’annuncio nessuno dei due si è lasciato sfuggire altri dettagli sul loro rapporto e sulla rottura, sul web però sono circolate diverse voci. C’è chi ha pensato ad un tradimento e chi ha insinuato che dietro l’addio ci sia una delle protagoniste dell’ultima edizione di Temptation Island, di chi si tratta? Di Denise Farina.

Denise Farina tra Filippp Bisciglia e Pamela Camassa? Lei rompe il silenzio sui social e svela la verità

Moltissimi fan di Temptation Island sui social si sono detti convinti che il conduttore avesse un interesse per Denise. Durante la messa in onda delle puntate del reality dei sentimenti lo vedevano chiaramente ‘cotto di lei’ e hanno pensato che potrebbe essere stata lei a causare la rottura con Pamela Camessa. Nei giorni scorsi l’ex fidanzata di Marco Raffaeli ha rotto il silenzio sui social per fare chiarezza, ai suoi seguaci ha detto che fino ad ora non si era mai espressa ma questa cosa la fa ridere.

Denise Farina ha assicurato: “Io non mi sono mai più vista con Filippo e non c’entro niente con la sua separazione. Non so nulla di questa storia”. Dopo l’annuncio della rottura su Nuovo Riccardo Signoretti aveva detto che chi conosce bene l’ex coppia assicura che non si sono detti addio a causa di terze persone. Non ci sarebbero stati quindi tradimenti, avrebbero infatti preso strade diverse perché ormai erano diventati come fratello e sorella.