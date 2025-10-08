Filippo Bisciglia e Pamela Camassa si sono lasciati, ma non per un tradimento: "Erano come fratello e sorella"

La rottura tra Filippo Bisciglia e Pamela Camassa continua a far discutere a distanza di pochi giorni dall’accaduto. Il conduttore e le storica fidanzata si sono detti addio a distanza di 17 anni dall’inizio della loro relazione e adesso sono spuntate a galla delle verità riguardo alla loro relazione. Cosa ha portato alla fine di una delle storie più apprezzate del gossip italiano degli ultimi anni? Si è vociferato di qualche tradimento, ma le cose non sarebbero andate davvero così, secondo il giornalista Riccardo Signoretti di Nuovo ha raccontato alcuni dettagli inediti: “Non si sono lasciati per un tradimento e non c’entrano terze persone. Il problema è che erano diventati come fratello e sorella.

Una frase che la dice lunga sul loro rapporto ormai giunto al capolinea, ma con grande rispetto: tra Filippo e Pamela, nel tempo, l’amore passionale avrebbe lasciato spazio a un legame più fraterno, fatto di affetto e stima ma privo di quella scintilla iniziale che sembrava essersi spenta anno dopo anno, giorno dopo giorno, mese dopo mese. Un amore che dunque ha fatto dei cambiamenti con il passare del tempo, ma non nella direzione voluta dai due e da qui è arrivata la decisione di lasciarsi.

Filippo Bisciglia e Pamela Camassa, perché si sono lasciati? Le voci sul matrimonio

A dare altri dettagli è stato lo stesso giornalista Riccardo Signoretti tra le colonne di Nuovo. Tra Filippo Bisciglia e Pamela Camassa è finita proprio quando il matrimonio, almeno a livello mediatico, sembrava un orizzonte ancora raggiungibile.

“La loro rottura ha sorpreso perché più volte avevano parlato di matrimonio e di costruire una famiglia. Ma chi li conosce bene racconta che l’intesa amorosa si era ormai trasformata in un affetto più fraterno” si legge nonostante qualche recente gossip a riguardo per la coppia.

