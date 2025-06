E' crisi tra Filippo Bisciglia e Pamela Camasssa? Le voci si rincorrono sul web dopo una battuta di lui sulle tentatrici di Temptation Island...

Aria di crisi tra Filippo Bisciglia e Pamela Camassa? Così sembrerebbe, stando ai rumor dei social. In realtà però la situazione sentimentale tra il conduttore di Temptation Island e la sua compagna è serena, al di là dei rumor e delle indiscrezioni che circolano con insistenza in rete in questi giorni. La motivazione su cui si è poggiata questa stramba ipotesi, sarebbe da attribuire alla diminuzione di commenti ed emoji sotti i post social della coppia.

Ad innescare ulteriori rumor ci ha pensato involontariamente lo stesso Filippo che, in una recente dichiarazione, avrebbe detto di essersi “innamorato ogni tre minuti”. Tutto perché ha visto e ammirato le splendide tentatrici di Temptation Island. Ovviamente, il presentatore stava scherzando e non ci sono motivi per pensare ad una crisi con la fidanzata.

Filippo Bisciglia e Pamela Camassa, ma quale crisi! Il conduttore e la sua dolce metà sempre più uniti

A smorzare le voci di una presunta crisi tra Filippo Bisciglia e Pamela Camassa ci ha pensato anche il sito di RDS che, riportando una segnalazione di Deianira Marzano, conferma lo stato di salute positivo della coppia. Oltretutto, proprio di recente, Filippo ha pubblicato sui social alcune foto del suo compleanno e tra i commenti non manca il cuoricino della sua dolce metà.

I fan della coppia possono stare sereni: le voci sulla crisi sembrano alquanto infondate e non veritiere. Non avevamo dubbi, d’altronde Filippo e Pamela hanno dimostrato grande compattezza in questi anni, anche nei periodi più difficili. La loro storia d’amore proseguirebbe dunque a gonfie vele, per la gioia di tutti quelli che si sono affezionati alla coppia..

