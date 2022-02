Filippo Bisciglia e Stefania Orlando come mai visti prima/ A lezione dai comici

Tra qualche settimana su Discovery+ prenderà il via un nuovo programma intitolato “Stand Up! Comici in prova”, uno show in cui alcuni comici vestiranno i panni di insegnanti per trasmettere l’arte della comicità a dei personaggi famosi; questi, successivamente, dovranno mettere in pratica quanto imparato, realizzando un vero e proprio spettacolo comico.

I nomi dei concorrenti che prenderanno parte al programma non sono stati ancora annunciati, ma il settimanale Chi ha anticipato alcuni dei papabili che tenteranno quindi di diventare comici per un giorno. E fra i concorrenti spicca il nome di Filippo Bisciglia, l’amatissimo conduttore di Temptation Island, ex Grande Fratello.

Filippo Bisciglia e Stefania Orlando comici nel nuovo show: ecco cosa sappiamo

Oltre a Filippo Bisciglia, il settimanale diretto da Alfonso Signorini aveva già anticipato un altro concorrente di “Stand Up! Comici in prova”, leggasi Stefania Orlando, che dopo il successo ottenuto al Grande Fratello Vip, seguito da quello di Tale e Quale, è pronta a conquistare anche il mondo della comicità partecipando appunto al nuovo show di Discovery +.

I comici che si trasformeranno in professori all’interno di “Stand Up! Comici in prova” saranno invece Francesco De Carlo, Scintilla, Giuseppe Giacobazzi e Antonio Ornano, tutti giunti al successo grazie a Zelig, nonchè Debora Villa, l’attrice comica che ha calcato i palchi sia di Zelig quanto di Colorado, oltre che a recitare in diversi film e fiction televisive.

