Filippo Bisciglia svela il clamoroso successo di Temptation Island e racconta cosa è cambiato rispetto alle edizioni del passato.

Temptation Island 2025, sin dalla prima puntata, ha conquistato il pubblico di canale 5 che ha portato a casa ascolti altissimi continuando ad appassionare tutti con le varie dinamiche delle coppie protagoniste. Un successo talmente importante da aver convinto Mediaset a puntare sul programma condotto da Filippo Bisciglia che, questa settimana, andrà in onda con due puntate trasmesse mercoledì 23 giugno e giovedì 24, ma qual è il segreto del successo del programma dell’amore di canale 5 che sta facendo dimenticare il flop di The Couple e gli ascolti non altissimi dell’Isola dei Famosi 2025?

A spiegarlo è Filippo Bisciglia che, da anni, non è solo il conduttore di Temptation Island, ma anche colui che prova ad aiutare i protagonisti alle prese con parole che fanno male e verità che non si aspettavano. Il conduttore, felice del successo della nuova edizione, ha così svelato qualche segreto del programma.

Filippo Bisciglia svela il segreto del successo di Temptation Island 2025

“Sono risultati che premiano il lavoro di una grande squadra. Ci sono moltissime persone che lavorano al programma sotto la guida di Maria De Filippi, la mente di tutto il programma”. Con queste parole rilasciate in un’intervista a Telepiù, Filippo Bisciglia ha commentato il successo di Temptation Island. “Credo che nel pubblico scatti l’immedesimazione. I casting sono fondamentali perché le coppie sono formate da persone normali, con una vita e un lavoro normali. E vivono storie, sentimenti, emozioni comuni a tutti”, ha aggiunto il conduttore.

“Inoltre, quest’anno abbiamo introdotto per la prima volta una coppia più adulta, formata da Sonia Mattalia di 48 anni e Alessio Loparco di 39, che sono stati al centro dell’attenzione del pubblico fin dalla prima puntata, quando lui ha confessato di dubitare di averla mai amata“, ha detto ancora. Infine, ricordando le precedenti edizioni, Bisciglia ha svelato cos’è cambiato: “Anni fa era il contatto fisico, l’interesse verso una single o un single…Oggi sono le parole a ferire…Come se improvvisamente tirassero fuori il coraggio di dire cose mai dette…”.