Filippo Bisciglia: dedica inaspettata a Maria De Filippi nell’ultima puntata di Temptation Island. Momento indimenticabile per i fan.

Filippo Bisciglia ha salutato i fan chiudendo un’edizione da record di Temptation Island 2025, una serie di otto puntate che ci hanno fatto ridere, emozionare senza sosta. Dopo la calata del sipario il conduttore ha anche tenuto a mandare un ringraziamento a Maria De Filippi, ideatrice del programma con la sua società Fascino.

Il pubblico fa un plauso anche al conduttore che come sempre si è dimostrato impeccabile e all’altezza della situazione nello stare accanto ad ognuna delle coppie senza fare differenze, sostenendo ciascuno nei suoi dolori e nelle pene amorose. Vista l’edizione magnifica, Filippo Bisciglia ha poi preso le redini del discorso e ha fatto i suoi ringraziamenti personali, partendo dal pubblico e arrivando poi a Maria De Filippi. Andiamo a scoprire cos’ha detto e perchè le sue parole hanno riscosso tanto successo.

Filippo Bisciglia, cos’ha detto nel discorso finale di Temptation Island 2025

Il discorso finale di Filippo Bisciglia alla fine di Temptation Island è partito così: “È arrivato il momento dei saluti e io inizierei da voi. Voi che ci avete seguiti in tutti questi anni e continuate a farlo con lo stesso affetto e lo stesso entusiasmo di sempre. Grazie. Le vostre emozioni, i vostri messaggi, la vostra presenza, ci arrivano forti e chiari e vi assicuro che fanno la differenza“. Mentre pronunciava queste parole, il conduttore aveva gli occhi lucidi e tratteneva il pianto.

Poi ha tenuto a ringraziare anche la produzione e tutte le persone che hanno permesso la realizzazione di questa stagione col botto: “Ovviamente un pensiero speciale va a tutte le persone straordinarie che lavorano dietro le quinte di questo programma che, ogni giorno, rendono possibile tutto questo. Sono tante. Ci mettono testa, cuore, passione. Sono la vera forza silenziosa di Temptation Island“. Non è mancato il ringraziamento a Maria De Filippi, una dedica dolcissima: “Donna speciale, ti voglio bene”. In ultimo ha poi dichiarato che la cosa più bella è sapere che in questo viaggio nei sentimenti il pubblico è sempre stato insieme a lui: “Noi con voi, e voi con noi“.