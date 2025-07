Filippo Bisciglia è oggi uno dei personaggi televisivi più noti e riconoscibili, grazie alla conduzione di Temptation Island. Ma cosa sappiamo di lui?

Nato a Roma il 24 giugno 1977, ha saputo costruire una carriera solida passando da concorrente di reality show a conduttore di programmi di grande successo. Carisma, presenza scenica e un tono di voce diventato iconico sono alcuni degli elementi che lo hanno reso una figura centrale nel mondo dello spettacolo.

Fin da giovane ha coltivato una forte passione per lo sport, praticando tennis a livello agonistico fino ai 18 anni. Dopo il diploma all’istituto alberghiero, inizia a muovere i primi passi nel mondo della pubblicità. A soli 19 anni appare in uno spot televisivo per la Mini Rover Coupé, esperienza che gli apre le porte del mondo dello spettacolo.

Cosa sappiamo di Filippo Bisciglia?

Il grande pubblico lo conosce nel 2006, quando partecipa alla sesta edizione del Grande Fratello. All’interno della Casa si distingue per il suo modo di fare pacato ma deciso, arrivando a classificarsi secondo, dietro al vincitore Augusto De Megni. Da quel momento in poi la sua popolarità esplode, e il suo volto diventa familiare al pubblico televisivo.

Dopo il successo nel reality, Bisciglia si dedica a diversi progetti. Nel 2007 pubblica un album musicale dal titolo Sto parlando con te, prodotto dalla Delta Dischi, mostrando un lato inedito del suo talento. Sempre in quel periodo inizia a lavorare come conduttore e inviato. Tra il 2007 e il 2010 conduce il programma Stai all’Okkio su Mediaset Premium e lavora come volto esterno in alcune trasmissioni, cercando di costruirsi una carriera più ampia al di fuori del mondo dei reality.

Nel 2010 ottiene piccoli ruoli come attore: partecipa a una puntata della fiction Distretto di Polizia e recita nella celebre soap opera Un posto al sole. Anche in Rai comincia a farsi notare, conducendo nel 2012 il programma Punto su di te! in prima serata, a conferma della sua versatilità televisiva.

Il vero salto di qualità arriva nel 2014, quando viene scelto per condurre Temptation Island, il celebre reality show che mette alla prova le relazioni sentimentali. La sua conduzione empatica, equilibrata e mai sopra le righe si rivela perfetta per il format. Da quel momento in poi diventa il volto ufficiale del programma, conducendo tutte le edizioni fino al 2021, per poi tornare in carica nel 2023. Il suo legame con il programma è ormai inscindibile, al punto da essere identificato dal pubblico come “la voce di Temptation Island”.

Sul fronte personale, è legato da molti anni alla showgirl Pamela Camassa. I due stanno insieme dal 2008 e, nonostante non siano sposati, hanno più volte dichiarato di sentirsi già una famiglia. La loro relazione è solida, longeva e lontana dal gossip più invadente, anche se di tanto in tanto circolano voci infondate su presunte crisi.