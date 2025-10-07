Filippo Bisciglia e Maria Concetta Schembri insieme in uno scatto sospetto: “Arriva lui, bello bello!” E il web esplode di domande.

Filippo Bisciglia e Pamela Camassa si sono lasciati dopo tanti anni insieme, diciassette per la precisione. La notizia ha sconvolto tutti, anche perchè il conduttore e l’ex fidanzata erano parecchio affiatati e rappresentavano il simbolo della coppia perfetta. Nelle ultime ore Bisciglia è finito di nuovo al centro del gossip per via di una foto che sta sollevando diversi dubbi sul web. Di cosa si tratta?

I fan del conduttore sono esplosi dopo che è spuntata una fotografia di lui insieme a Maria Concetta Schembri, ex partecipante di Temptation Island 2025. In seguito al post pubblicato dall’ex di Angelo Scarpata hanno iniziato a diffondersi le voci di un presunto flirt, anche per la didascalia della foto che recita: “Arriva lui… Bello, bello!“, con tanto di cuore blu ad accompagnare lo scatto.

Filippo Bisciglia, i fan testimoni dell’incontro con Maria Concetta: “Ecco come è andata”

Senza dubbio è strano che Filippo Bisciglia possa essersi già messo in gioco dopo così poco tempo dalla fine della lunga storia d’amore con Pamela Camassa. Anzi, questo sarà per entrambi un periodo estremamente doloroso, dove dovranno fare i conti con la separazione. Oltretutto, arrivano anche le testimonianze di chi era presente alla scena del selfie, e si dice che i due si sono semplicemente visti durante un evento sociale e che abbiano fatto una chiacchierata in amicizia. Dunque, si spengono in fretta tutte le voci di un eventuale innamoramento lampo, soprattutto dopo l’ultimo annuncio di Bisciglia e della sua ex: “Abbiamo aspettato un po’ prima di annunciarlo, ma dopo 17 anni intensi e pieni di vita insieme, io e Filippo abbiamo deciso di separare il nostro cammino pur volendoci davvero tanto bene”.

