Filippo Bisciglia fuori dalla tv con Temptation island/ Nuovo ruolo a La Talpa?

La talpa riapre i battenti con Maria De Filippi: cosa succede dopo l’estromissione di Temptation island dalla tv

C’è grande attesa generale per la preannunciata nuova edizione in arrivo de La Talpa, che con ogni probabilità andrà in onda sulle reti Mediaset a partire dalla prossima primavera 2022. O almeno questo è stando a quanto rendono noto i beninformati di Tv e gossip, tra cui Nuovo. Il noto rotocalco di cronaca rosa ha lanciato alcune anticipazioni tv sull’attesa quarta edizione in arrivo de La Talpa, che vanta la produzione Fascino facente capo a Maria De Filippi. La nota produzione tv ha subito l’estromissione dai palinsesti Mediaset di Temptation island, docu-reality sui tradimenti di Canale 5 che non è stato confermato, finendo per essere estromesso dalla tv dopo la sua ottava edizione andata in onda nell’estate 2021, e, intanto, rimasto orfano del ruolo di conduttore al docu-reality sui tradimenti Filippo Bisciglia potrebbe “perdonare” la perdita a Maria De Filippi, alla luce di un clamoroso ingaggio. Come rende noto la fonte, nel dettaglio, Maria De Filippi starebbe pensando di affidare a Filippo Bisciglia il ruolo di inviato nel cast de La Talpa, dopo che il conduttore si è ritrovato disoccupato.

“Mi fa tanto male non tornare a Temptation quest’anno, doveva essere la nona edizione consecutiva”, ha fatto sapere palesando tutto il suo dispiacere per la mancata riconferma al timone di Temptation island, Filippo Bisciglia, ma Maria De Filippi potrebbe farsi perdonare la grande perdita tv. Bisciglia, quindi, potrebbe segnare il suo ritorno in tv, coprendo il ruolo che in passato è stato affidato alle precedenti 3 edizioni de La Talpa, a Guido Bagatta, Stefano Bettarini e Paola Barale. E la domanda che sorge spontanea è: Filippo Bisciglia ha le carte in regola per il vociferato debutto a La talpa?

Filippo Bisciglia in lizza per un ruolo a La talpa: l’indiscrezione

Si direbbe di sì, dal momento che ha condotto egregiamente Temptation island per almeno 8 edizioni consecutive. Maria De Filippi, anche mentre si gode di tanto in tanto del relax nella sua Ansedonia, non si ferma mai e in questi giorni segnati dal gran caldo prepara le idee per i suoi progetti di produttrice e conduttrice tv, tra cui l’attesa quarta edizione de La talpa, il cui ritorno nel piccolo schermo è previsto a 15 anni di distanza dalla terza edizione. Ma chi potrebbe esserci a condurre La talpa 4? E’ ancora presto per dirlo, forse, ma secondo le previsioni di Nuovo al timone del reality potrebbe confermarsi un celebre volto tv femminile, tra: Silvia Toffanin, Simona Ventura, Belen Rodriguez e Paola Perego…

