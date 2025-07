Filippo Bisciglia smentisce presunti tradimenti ai danni della compagna Pamela Camassa ma c'è chi insinua che la verità sia invece un'altra (e grave)

Da poco ha fatto il suo ritorno alla conduzione della nuova edizione di Temptation Island, ma nessuno si aspettava che a fare i conti con voci di tradimenti dovesse essere stavolta proprio lui: Filippo Bisciglia. Il conduttore sta facendo discutere per un’ammissione fatta senza malizia nel corso di un’intervista rilasciata ai microfoni del settimanale CHI.

Temptation Island 2025, Simone "gara di muscoli" con un tentatore/ Le critiche del web

A Bisciglia è stato chiesto se fosse mai stato attratto da una delle tentatrici del programma, cosa alla quale lui ha risposto: “Se ho mai pensato che una single fosse il mio tipo? Ogni tre minuti. Ma poi torno alla realtà, e la mia realtà è lei”. Lei è Pamela Camassa, la sua storica compagna, al suo fianco anche durante le riprese del programma. La questione tentatrici è però tornata anche in una successiva intervista, stavolta rilasciata dal conduttore a Diva e Donna.

Chi è Flavio Ubirti, tentatore di Denise a Temptation Island 2025/ L'uomo che ha fatto impazzire il web

Filippo Bisciglia nel mirino di segnalazioni scomode: “Esce con ragazze, promette un posto da tentatrice”

Anche in questo caso, Filippo Bisciglia ha però smentito di essere caduto in tentazione, come invece spesso accade ai concorrenti di Temptation Island, spiegando che nella sua vita c’è soltanto Pamela, che è la sua unica realtà. “Siamo ironici, giocosi, ci prendiamo in giro. E questo ci tiene uniti.”, ha allora spiegato il conduttore, ammettendo che è questo il collante della loro coppia. Eppure, nonostante Bisciglia smentisca ogni sorta di tradimento, c’è chi lancia la bomba secondo la quale la verità sulla sua condotta ‘amorosa’ sarebbe un’altra.

Sigla Temptation Island 2025, Love The Way You Lie: un pezzo intramontabile/ I meme del web

L’esperto di gossip Alessandro Rosica, noto anche come Investigatore del web, ha ripostato sul suo profilo Instagram proprio le parole di Bisciglia a Diva e Donna, lanciando la sua di verità: “Ti dimentichi di quando fai serata a Roma e Milano con ex tentatrici?”, ha esordito nel post, aggiungendo “O a ragazze a cui avresti promesso di farle entrare come tentatrici? Non solo mi segnalano tutto, ti ho anche visto personalmente”. Parole forti e pesanti, di fronte alle quali non c’è ancora stata alcuna replica dal diretto interessato.