Filippo Bisciglia, la nuova fidanzata è Paola? I due avvistati insieme a cena a Roma: la segnalazione con foto di Alessandro Rosica

Solo poche settimane fa, Filippo Bisciglia e Pamela Camassa annunciavano pubblicamente la fine della loro lunga relazione sentimentale. 17 anni insieme per i due volti dello spettacolo, che hanno deciso di annunciare la rottura con una storia pubblicata su Instagram. Un annuncio che ha inevitabilmente messo in moto la macchina del gossip, che ha sfornato poi varie indiscrezioni sulle motivazioni di questo addio. Si è parlato di ‘ripetuti tradimenti’ da parte di Bisciglia ai danni di Camassa, anche con ragazze conosciute nel suo celebre programma Temptation Island.

Filippo Bisciglia e Pamela Camassa, rottura causata da una fidanzata di Temptation Island? Lei fa chiarezza

Proprio di recente, si è parlato di una presunta relazione segreta tra Filippo e Denise Farina, una delle fidanzate di Temptation Island 2025, ma è stata proprio lei a smentire tutto, dichiarando: “Non mi sono mai espressa, però questa cosa mi fa troppo ridere! Ma dove lo avete visto? Io non mi sono mai più vista con Filippo e non c’entro niente con la sua separazione. Non so nulla.” Le indiscrezioni su Bisciglia non sono però finite qui.

Filippo Bisciglia e Pamela Camassa si sono traditi?/ Emerge la verità spiazzante dopo la rottura

Paola è la nuova fidanzata di Filippo Bisciglia? I due avvistati insieme a cena a Roma

È stato Alessandro Rosica, noto anche come Investigatore del web, a pubblicare una nuova indiscrezione con tanto di foto di Filippo Bisciglia. In questa, il conduttore sarebbe a cena con la sua nuova fiamma, una ragazza bionda di nome Paola che non è però riconoscibile dall’immagine. “Filippo Bisciglia questa sera a cena con una certa Paola. Cenetta intima, molto affiatati, subito dopo a casa di lui a Roma”, scrive Rosica a corredo della foto, sottolineando che la storia tra Bisciglia e Pamela era in realtà finita da tempo e che entrambi usciranno presto allo scoperto con le rispettive nuove fiamme a breve.