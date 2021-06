Filippo Bisciglia: “Io e Pamela Camassa allargheremo la famiglia”/ “Con un cane…”

In un’intervista rilasciata ai microfoni di Tv sorrisi e Canzoni, oltre a svelare qualche anticipazione sulla nuova edizione di Temptation Island ce prenderà il via su canale 5 da mercoledì 30 giugno, Filippo Bisciglia ha parlato anche dei progetti futuri con la fidanzata Pamela Camassa. Quella tra il conduttore e la showgirl è una storia che dura da anni e che rende felici entrambi. Più volte, il mondo del gossip ha parlato di matrimonio e figli per la coppia i quali, tuttavia, per ora potrebbero allargare la famiglia con l’adozione di un cane. Dopo aver tenuto con sè, per un mese, il cane dei genitori, Bisciglia confessa di sentire la mancanza del suo amico a quattro zampe non escludendo di poterne presto prenderne uno per comincia ad ampliare la famiglia.

Filippo Bisciglia e l’amore con Pamela Camassa

“Molly (questo il nome del cane ndr) sta con mia mamma. Gliel’ho regalata io. Ma io e Pamela l’abbiamo tenuta un mese perchè i miei genitori hanno avuto il covid. Quando gliel’abbiamo ridata ci è mancata tanto. E’ come se fosse mia. Amo i cani. Prima o poi ne prenderemo uno anche noi: così allergheremo la famiglia”: spiega Filippo Bisciglia a Tv Sorrisi e Canzoni. Nei progetti della coppia c’è il progetto di allargare la famiglia adottando un cane. L’amore tra Bisciglie e la Camassa, dunque, continua a gonfie vele e chissà che, dopo il cane, non arrivi anche un figlio. Su Temptation Island, inoltre, il conduttore confessa che il momento più emozionante è quello in cui incontra le coppie dopo aver scoperto la loro storia dai filmati.

