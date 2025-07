Novità nel futuro professionale di Filippo Bisciglia che, dal 3 luglio 2025, è tornato a raccontare i sentimenti, ma anche le lacrime e i problemi delle coppie che hanno deciso di mettersi alla prova partecipando a Temptation Island. Molto coinvolto nelle dinamiche del programma, Filippo fa fatica a restare indifferente di fronte ad una fidanzata o ad un fidanzato che si ritrovano a guardare video compromettenti dei propri partner.

In tante edizioni, infatti, ha sempre cercato di aiutare i vari protagonisti a prendere la decisione più giusta per la propria vita e lo stesso farà anche nell’edizione attualmente in onda. Immaginare Temptation Island senza la presenza di Filippo Bisciglia è un’utopia per i fan del programma che, tuttavia, temono che ciò possa accadere alla luce di un annuncio riguardante la carriera del conduttore.

Filippo Bisciglia diventa attore

Come fa sapere Fanpage che ha assistito alla presentazione dei palinsesti di Amazon Prime Video, nella prossima stagione, Filippo Bisciglia sarà il protagonista di un film. Filippo sarà nel sequel di Pensati sexy, dal titolo Ancora più sexy., diretto da Michela Andreozzi,. Il film ha come protagonista Diana Del Bufalo che veste i panni di Maddalena e nel cast spicca anche la presenza di Mario Ermito che, invece, darà vita al personaggio di Bruno.

Filippo, invece, sarà la voce della coscienza del personaggio interpretato da Mario Ermito. Un ruolo insolito per Bisciglia che potrebbe dare il via ad una carriera di attore. Parlando del personaggio di Bisciglia, la regista ha detto: “Abbiamo detto che il personaggio di Bruno potrebbe tranquillamente andare a fare un falò di confronto. E chi è che ferma questi profili da falò di confronto, se non uno come Filippo Biscglia. Pensavamo ad uno come lui, ma poi ci siamo detti, perché non Filippo Bisciglia? Lui ha accettato e quindi farà da guida per falò privati”.

