Filippo Bisciglia “meglio non incontrare certi vip”/ “Con Ron ho avuto la conferma..”

Filippo Bisciglia lancia una frecciatina ad alcuni colleghi su Instagram. Reduce dalla partecipazione ad Amici Celebrities dove ha assistito al trionfo della fidanzata Pamela Camassa, il conduttore di Temptation Island, sul proprio profilo Instagram, ha condiviso il video del suo duetto con Ron nei confronti del quale ha speso delle bellissime parole. Durante l’avventura nel talent show di Maria De Filippi, Bisciglia ha avuto la possibilità d’incontrare diversi vip, ospiti delle varie puntate. Tra tutti, però, Ron è quello che gli è rimasto nel cuore e che non ha cancellato l’idea che Filippo aveva di lui. “Con Ron ho avuto conferma che la grande persona che immaginavo, il grande artista è così davvero. Grazie Ron, per me è stato un onore cantare al tuo fianco”, ha scritto. Pensiero diverso, invece, per altri vip.

FILIPPO BISCIGLIA, FRECCIATINA AI VIP: “ALCUNI MEGLIO NON INCONTRARLI”

Anche Filippo Bisciglia ha i propri miti. Facendo parte del mondo dello spettacolo ha avuto l’occasione di incontrarne qualcuno. Non tutti, però, hanno soddisfatto le sue aspettative. Come spiega lo stesso Filippo su Instagram, infatti, alcuni vip lo hanno fortemente deluso. “In questi anni ho avuto la possibilità di conoscere tantissime persone che prima conoscevo solo tramite la televisione e che poi ho incontrato “live”. Non vi nascondo che in alcuni casi sarebbe stato meglio non incontrarli e rimanere con “il mito” che mi ero prefissato”, ha scritto Filippo sotto il video del suo duetto con Ron. Chi saranno questi vip? Il conduttore di Temptation Island si riferirà a qualche vip incontrato durante Amici Celebrities? Ai posteri l’ardua sentenza.





© RIPRODUZIONE RISERVATA