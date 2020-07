Filippo Bisciglia/ “Pamela Camassa? Sono stato sul punto di…”

“Temptation Island 2020” parte col botto, e pure con alcune… ‘botte’. È questa la sintesi della prima puntata del reality show targato Mediaset e giunto oramai alla sua ottava edizione, condotto da Filippo Bisciglia: infatti se da una parte il 43enne romano ha orgogliosamente postato su Instagram il dato dello share della prima puntata dello scorso 2 luglio (3,7 milioni di spettatori per uno share del 21,6%), dall’altra parte va registrata subito la prima litigata a cui lo stesso Bisciglia ha assistito stupefatto vale a dire la schiaffeggiata che Carlo Delle Piane ha rimediato dalla sua compagna, Antonella Elia, per via di alcuni atteggiamenti un po’ ambigui che l’uomo ha assunto nei confronti delle tentatrici del programma. Poco male perché il conduttore capitolino ha comunque voluto sottolineare come, al di là delle polemiche, la vera forza dello show (a proposito del quale ha promesso novità per la puntata di stasera) è l’affetto dimostrato dal pubblico: “Non vi nascondo che ogni volta mi stupisco: infinitamente grazie, il viaggio nei sentimenti continua” ha scritto.

FILIPPO BISCIGLIA, “OGNI VOLTA IL PUBBLICO MI STUPISCE E…”

Intanto, per quanto riguarda la vita sentimentale proprio di Filippo Bisciglia, negli ultimi giorni i riflettori si sono accesi sul conduttore di “Temptation Island 2020” proprio perché i rumors su di lui e la compagna Pamela Camassa non accennano ad attenuarsi: tempo fa si era tornati a parlare di una presunta gravidanza, ipotesi corroborata dal fatto che Filippo e Pamela dopo quasi 12 anni assieme vorrebbero diventare finalmente genitori. Al momento tuttavia non arrivano conferme in tal senso e all’orizzonte non ci sarebbero nemmeno i fiori d’arancio (“Matrimonio? Non ci abbiamo mai pensato” aveva ammesso tempo fa la donna) ma in una delle interviste che il 43enne ha di recente concesso per presentare l’ottava edizione del reality di Canale 5 si capisce come il loro legame oggi è così forte: “Sono stato anche sul punto di tradire” ha spiegato l’ex gieffino, parlando di alcuni momenti difficili vissuti nella loro storia, pur precisando che per nessuna ragione al mondo avrebbe rinunciato alla sua Pamela che “è il mio tutto”. Possibile che dopo la fine delle registrazioni del programma e compatibilmente con una pausa dagli impegni lavorativi arrivino liete novità in tal senso?





