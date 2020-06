Filippo Bisciglia parte per Temptation Island 2020/ “Vado a conoscere le coppie!”

Temptation Island 2020 sta per partire. La data d’inizio è stata scelta, ed è il 7 luglio, intanto Filippo Bisciglia proprio ieri ha iniziato a stuzzicare la curiosità dei fan dello show con un post pubblicato su Instagram. “eccola, una delle 3 foto porta fortuna che pubblico ogni anno prima dell’inizio del NOSTRO programma, dico NOSTRO perché sono convinto che sia così … è di 2 anni fa, ma non potevo non metterla, testimonia il fatto che …. STIAMO PER PARTIRE …”, ha scritto il conduttore. Ma la notizia che tutti attendevano è arrivata poche ore fa, quando Bisciglia ha pubblicato su Instagram un video attraverso il quale ha annunciato che è in aeroporto, porto per partire per la Sardegna e, dunque, per iniziare le riprese della nuova edizione di Temptation Island.

Filippo Bisciglia in partenza per la Sardegna: iniziano le riprese di Temptation Island

“Mai come quest’anno non vedevo l’ora di potervi dire partenza da Roma Fiumicino per Temptation Island!” ha esordito Filippo Bisciglia nel video postato su Instagram. Il conduttore ha poi ringraziato i fan per il consueto entusiasmo: “Grazie per tutti i vostri messaggi, grazie per i vostri auguri, ne abbiamo bisogno.- e ha poi aggiunto – Non vediamo l’ora di arrivare e non vedo l’ora di conoscere le coppie!” Dunque l’avventura sta ufficialmente per iniziare. A breve scopriremo anche le coppie che faranno parte di questa particolare edizione e le nuove modalità adottate dallo show. Tradimenti, gelosie e passioni stanno per occupare la nostra estate televisiva!





