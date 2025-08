Filippo Bisciglia ha conquistato un successo notevole con l'ultima edizione di Temptation Island, quanto ha guadagnato? Svelato il cachet del conduttore.

Da pochi giorni si è conclusa un’altra edizione di Temptation Island che è stata brillante dal punto di vista degli ascolti. Puntata dopo puntata Filippo Bisciglia e le coppie che hanno partecipato al reality dei sentimenti hanno catturato sempre di più l’attenzione dei telespettatori. Ogni anno sono moltissime le persone che non vedono l’ora di vedere la nuova edizione dell’amatissimo programma, curiosi di scoprire cosa succederà tra fidanzati e single e se le coppie riusciranno a restare insieme.

Filippo Bisciglia arriva dedica alle coppie di Temptation Island 2025/ E svela un retroscena: "Pianto e riso"

Anche quest’anno non sono mancati i colpi di scena nel villaggio, tanta è stata la gelosia provata da alcuni protagonisti e alcune delle coppie si sono rese conto di non poter proseguire la loro vita insieme. C’è chi ha preferito lasciare Temptation Island separati, alcuni di loro però dopo essere tornati alla normale quotidianità hanno deciso di concedere un’altra possibilità alla loro storia d’amore. Alessio e Sonia si erano detti addio ma hanno capito di essere troppo innamorati per restare separati, anche Sonia e Simone si sono riconciliati e hanno scoperto che presto diventeranno genitori per la prima volta. Marco e Denise invece non sono riusciti a risolvere i loro problemi di coppia, lui ha quindi messo un punto alla loro relazione, anche Lucia e Rosario si sono detti addio dopo che lui ha scoperto che l’ex fidanzata ha incontrato il single Andrea di nascosto.

Filippo Bisciglia emoziona i fan dopo Temptation Island/ La dedica a Maria De Filippi commuove tutti

Svelato il cachet di Filippo Bisciglia, quando ha guadagnato a Temptation Island

Nelle scorse settimane Filippo Bisciglia si è lasciato sfuggire alcune rivelazioni su Temptation Island, ha ammesso che spesso non è facile non interferire durante i falò. Lui non crede che il programma sia trash come molti sostengono, ha anche detto che a parer suo è così tanto seguito perché la gente da casa si immedesima. Nei giorni scorsi ha dedicato un affettuoso post alle coppie dell’ultima edizione dicendo di aver pianto e riso con loro e di essersi affezionato, a detta sua solo chi ha il coraggio di mettersi alla prova può arrivare alla verità.

Quanto guadagna Filippo Bisciglia con Temptation Island 2025?/ Spunta il presunto cachet del conduttore!

Ma quanto ha guadagnato Filippo Bisciglia grazie all’ultima edizione di Temptation Island? In merito al cachet percepito per la conduzione del reality delle tentazioni non sono mai state rese note notizie ufficiali, secondo Dagospia però avrebbe percepito 50mila euro. Il programma non dura a lungo, circa un mese tra le riprese e le ospitate a Uomini e Donne, infatti la cifra concessa al conduttore non è affatto male. Lui ogni anno continua a fare breccia nel cuore dei telespettatori, con il suo modo di fare piace sempre di più agli affezionati fan del programma.