Filippo Bisciglia, retroscena ‘choc’ su Temptation Island/ “C’è stato un momento in cui ho temuto il peggio”

Temptation Island, Filippo Bisciglia ha temuto il peggio per il ‘suo’ show: la pausa forzata e poi…

Filippo Bisciglia si gode il ‘magic moment’ alla guida di Temptation Island, uno dei programmi più amati di Mediaset, nonché reality iconico dell’estate di Canale 5. Eppure non più tardi di un anno fa, il celebre conduttore ha ammesso di essersela vista davvero brutta e così ha seriamente temuto per le sorti del suo programma, messo in pausa forzata per una stagione. Una scelta che molti fan non avevano approvato e che aveva messo a dura prova l’emotività di Filippo Bisciglia, il quale si era trovato a dover dare spiegazioni al pubblico che reclamava il programma.

Non è stato facile, il conduttore ha dovuto ingoiare il rospo e saper attendere. Poi, e veniamo finalmente a quest’estate, il suo programma è tornato con dieci nuovi ragazzi e dieci nuove ragazze pronte a mettere alla prova il vero amore. Dieci coppie tutte da scoprire, capaci di regalare divertimento e leggerezza nelle prime puntate.

Filippo Bisciglia e il ritorno di Temptation Island: “Mi è mancato tantissimo e i fan…”

Da quando Temptation Island è tornato, quindi, anche Filippo Bisciglia è tornato a sorridere. Ma in una intervista rilasciata a Mio, il conduttore ha vuotato il sacco su quanto abbia sofferta negli ultimi mesi. “A me è mancato tantissimo e questa cosa me la ricordavano ogni giorno le persone che incontravo per strada o che mi scrivevano sui social, quindi, è stato tosto attendere, non vedevo l’ora di tornare…”, ha raccontato.

L’affetto del pubblico è stato decisivo, anche per il ritorno del programma che adesso potrebbe rivedere la luce pure in una versione invernale. Insomma, Temptation non lascia, bensì raddoppia. Per la gioia di Filippo Bisciglia e tutti i fan del reality.

