Filippo Bisciglia rompe il silenzio: “Io concorrente al Grande Fratello 2023? Ecco la verità”/ “È stata una…”

Filippo Bisciglia smentisce la sua partecipazione al Grande Fratello 2023

Filippo Bisciglia sarà uno dei prossimi concorrenti del Grande Fratello 2023? È questa la voce circolata nelle ultime ore, che ha fatto il giro del web fino ad arrivare al diretto interessato che ha deciso di rompere il silenzio e fare chiarezza. Il conduttore di Temptation Island ha smorzato la gioia di tantissimi di fronte alla notizia del suo ingresso in Casa, smentendo la notizia della sua partecipazione al programma.

Con un video pubblicato su Instagram (che trovate alla fine dell’articolo), Bisciglia ha spiegato che non sarà un concorrente del Grande Fratello 2023: “È uscita la notizia che sarò concorrente del Grande Fratello: è una fake news! – ha esordito il conduttore – Però questa fake news è divertente e ci sta, perché movimentano un po’ di cose, quindi alla fine mi sono divertito anch’io nel leggere questa cosa e tutti quanti i commenti che mi stanno arrivando, perché sono tantissimi!”

Filippo Bisciglia: “Il Grande Fratello è stata un’esperienza bellissima ma…”

Filippo Bisciglia ha quindi sottolineato che il Grande Fratello è stato un momento speciale della sua vita: “Allora, che dirvi, il Grande Fratello è stata per me un’esperienza bellissima, che rifarei 3 milioni di volte. Non la rinnegherò mai, a differenza di tanti altri, però non entrerò.” Così ha concluso: “Al massimo potrei entrare e fischiare una canzone…” Ovviamente la canzone poi fischiettata è la sigla di Temptation Island, programma che conduce da anni. Che sia un’allusione all’arrivo ormai sempre più vicino di Temptation Island Winter?

