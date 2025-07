Filippo Bisciglia accusa Simone dopo il falò di confronto con la fidanzata Sonia B a Temptation Island 2025: cos'è successo dopo il confronto

È finito male il percorso di Simone e Sonia B a Temptation Island 2025. Dopo aver scoperto il tradimento del fidanzato con la single Rebecca, Sonia non ha avuto dubbi nel chiedere il falò di confronto immediato con Simone, che si è dunque presentato al faccia a faccia definitivo che, come detto, si è concluso con una rottura per la coppia, voluta proprio dalla ragazza.

E mentre lei cercava da lui almeno un’ammissione di colpa e delle conseguenti scuse per il suo comportamento, lui continuava a giustificarsi, dicendo di aver baciato la tentatrice per capire il suo amore per Sonia. “Follia!” ha tuonato la fidanzata, che ha dunque dichiarato di voler lasciare Temptation Island da sola. Così, tra le lacrime, è andata via senza neppure salutare Simone, che è anzi rimasto da solo con un Filippo Bisciglia alquanto contrariato.

Filippo Bisciglia gela Simone dopo il falò di confronto con la fidanzata Sonia B a Temptation Island 2025: cos’è successo

Il conduttore di Temptation Island 2025 ha allora palesato di essere dalla parte di Sonia, soprattutto per un punto: le mancate scuse. “Non le hai chiesto scusa una volta! – ha tuonato Filippo – Le hai detto: ‘Io devo trovare la mia risposta, tu dovrai trovare la tua risposta da quel bacio che ho dato io’, ma non le hai mai chiesto scusa!”. “Non me ne sono reso conto, ero più immerso nel mio pensiero. – ha spiegato Simone, concludendo con – So che è molto difficile quello che ha visto ma io dovevo capire e questo era l’unico modo per scoprirlo”. Dall’altra parte del villaggio, Sonia B, in lacrime, ha concluso: “Io so quanto valgo e quanto valore do alla vita, e non mi meritavo una persona così al mio fianco”.