Filippo Bisciglia scrive a Pamela Camassa prima della finale de L’Isola/ “Sempre vera e buona, devi vincere”

Filippo Bisciglia, la dedica alla compagna Pamela Camassa prima della finale de L’Isola dei Famosi 2023

A poche ore dall’inizio della finale de L’Isola dei Famosi 2023 e dalla proclamazione del vincitore, Filippo Bisciglia, compagno di Pamela Camassa, ha deciso di farle una lunga dedica affidata ad un post pubblicato su Instagram. Il conduttore di Temptation Island, attualmente in Sardegna per le riprese della nuova edizione, le manifesta tutta la sua stima e il suo amore in un lungo messaggio, alla fine del quale lancia un appello ai loro fan.

Temptation Island ritorna in TV/ Spunta la data di inizio messa in onda

“Oggi è il giorno della finale dell’isola dei famosi… sai perché dovresti vincere tu??? Proprio perché non ti sei mai sentita tale, sia sull’isola ma soprattutto nella vita di tutti i giorni.” ha esordito Bisciglia, aggiungendo: “Sei semplice, buona, vera e sempre coerente … Non proprio come me.”

Helena Prestes nuova leader a L'Isola, perché?/ Pamela Camassa costretta a rinunciare: "Non avevo scelta"

Filippo Bisciglia scrive a Pamela Camassa e lancia un appello ai fan

Filippo Bisciglia mescola la vita privata con la sua Pamela e la sua avventura a L’Isola dei Famosi, scrivendo: “È vero ogni tanto hai fatto delle facce un po’ scocciate, proprio come quando lascio i piatti da lavare sul lavandino, ma sei umana anche tu … SOTTOLINEO CHE È PUR SEMPRE UN GIOCO ci mancherebbe, ma sfido chiunque a sopportare tutto ciò che avete sopportato voi, fame, sonno, stanchezza, moschitos etc etc”. Così conclude: “Hai fatto l’isola dei “fatti” non delle “chiacchiere”, hai vinto quasi tutti le prove fisiche in silenzio contro avversari uomini molto forti, GIRL POWER … Non ti sei mai lamentata di nulla, io sarei stato l’esatto contrario… che dirti …. Pamy che lo spirito dell’isola sia con te, e che il mio/nostro “esercito buono” possa sostenerti … Daje Noi!”

Pamela Camassa e Lo Cicero contro Helena, caos a L'Isola/ "Basta offendere le persone, sciacquati la bocca!"

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Filippo Bisciglia (@filippobisciglia)













© RIPRODUZIONE RISERVATA